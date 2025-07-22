Обыски в редакции Baza связали с делом о превышении полномочий

Силовики нагрянули в офис Telegram-канала Baza и в квартиру главного редактора Глеба Трифонова по делу о превышении полномочий. Об этом сообщил источник ТАСС в в правоохранительных органах.

Дело возбудили против полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикации в одном из Telegram-каналов.

«Обыски в редакции Baza связаны с делом в отношении полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу», — подчеркнул собеседник агентства.

О возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителями сообщил СК. В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следователи выявили факты незаконной передачи данных ограниченного доступа.

«Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера Telegram. В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Обыски прошли в офисе Baza утром 22 июля. Главред Telegram-канала пропал и перестал выходить на связь.