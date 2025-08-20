Шпионил для Запада за 45 млн долларов: кто такой экс-депутат Гаджиев и в чем его подозревают
Бывшего депутата Госдумы заподозрили в передаче Западу сведений секретного характера. Кто такой Магомед Гаджиев* и в чем его обвиняют — в материале 360.ru.
В чем подозревают экс-депутата Гаджиева
Генпрокуратура заподозрила бывшего парламентария Магомеда Гаджиева* в передаче секретных данных Западу. За это экс-депутат якобы получил от американских властей минимум 45 миллионов долларов (свыше 3,6 миллиарда рублей).
Будучи за рубежом, Гаджиев* заявил о готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на гражданство. Об этом сам бывший парламентарий рассказал на видео, которое появилось в Сети.
По данным Генпрокуратуры, выплаты Гаджиеву* подтвердил Департамент государственной эффективности правительства США (DOGE), начавший работать при президенте Дональде Трампе. Сотрудники ведомства обнаружили на счетах Магомеда* 45 миллионов долларов и заинтересовались происхождением денег.
В иске не уточняется, какие именно сведения передал Гаджиев* Западу. Заявление Генпрокуратуры принял Советский суд в Махачкале. Там уточнили, что экс-парламентарий сохраняет в России имущество, обеспечивающее ему прибыль.
Родственники бывшего депутата выступают держателями его активов, управляют ими и отвечают за сохранность и капитализацию.
Генпрокуратура потребовала признать Гаджиева*, его сожительницу Нину Коломийцеву, сына Магомедрасула и сестру Раисат экстремистами, а также конфисковать их активы.
Как Гаджиев попал в Госдуму и чем занимался до этого
С 1998 по 2001 годы Гаджиев* был заместителем начальника налоговой инспекции Дагестана. Позже его назначили на пост замглавы МНС по Южному федеральному округу.
В декабре 2003 года Гаджиева* избрали депутатом Госдумы, затем он трижды избирался и работал в IV, V, VI, VII созывах нижней палаты парламента. До 2021-го был членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В 2011 экс-депутат получил благодарность правительства «за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу». ГБР Украины сообщило об уголовном деле против Гаджиева* за поддержку решения о присоединении Крыма к России.
После начала СВО СМИ сообщали, что экс-депутат отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса и мобилизованным российским военным. Глава ДНР Денис Пушилин вынес ему благодарность.
Почему Гаджиева признали иноагентом
В 2023 Гаджиев* покинул Россию, 26 мая Минюст внес его в реестр иноагентов. Причиной стала дискредитация Вооруженных сил, призывы против спецоперации и связи с западными СМИ. После этого Магомеда* исключили из «Единой России».
Тогда же украинские, европейские и американские политики призвали ввести против Гаджиева* санкции. Западные СМИ в свою очередь сообщили, что экс-депутат проживает в Европе и пытается получить гражданство в обмен на закрытые сведения.
В феврале 2024-го Гаджиева* объявили в уголовный розыск, а 23 декабря суд арестовал его банковские счета и недвижимость. В ноябре земляки экс-депутата Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов назвали его организатором распространения слухов о покушении на Рамзана Кадырова.
«Кейс Гаджиева абсолютно отвратительный. Предатель и преступник. Но подчеркивание в российских СМИ того, что он „экс-депутат Госдумы“, является не самой лучшей рекламой российского парламента и незаслуженно бросает тень на весь политический институт», — сообщил Telegram-канал «Эксперт по Госдуме».
* Признан иноагентом на территории России.