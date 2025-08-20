Шпионил для Запада за 45 млн долларов: кто такой экс-депутат Гаджиев и в чем его подозревают

Бывшего депутата Госдумы заподозрили в передаче Западу сведений секретного характера. Кто такой Магомед Гаджиев* и в чем его обвиняют — в материале 360.ru.

В чем подозревают экс-депутата Гаджиева

Генпрокуратура заподозрила бывшего парламентария Магомеда Гаджиева* в передаче секретных данных Западу. За это экс-депутат якобы получил от американских властей минимум 45 миллионов долларов (свыше 3,6 миллиарда рублей).

Будучи за рубежом, Гаджиев* заявил о готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на гражданство. Об этом сам бывший парламентарий рассказал на видео, которое появилось в Сети.

По данным Генпрокуратуры, выплаты Гаджиеву* подтвердил Департамент государственной эффективности правительства США (DOGE), начавший работать при президенте Дональде Трампе. Сотрудники ведомства обнаружили на счетах Магомеда* 45 миллионов долларов и заинтересовались происхождением денег.

В иске не уточняется, какие именно сведения передал Гаджиев* Западу. Заявление Генпрокуратуры принял Советский суд в Махачкале. Там уточнили, что экс-парламентарий сохраняет в России имущество, обеспечивающее ему прибыль.

Родственники бывшего депутата выступают держателями его активов, управляют ими и отвечают за сохранность и капитализацию.

Генпрокуратура потребовала признать Гаджиева*, его сожительницу Нину Коломийцеву, сына Магомедрасула и сестру Раисат экстремистами, а также конфисковать их активы.