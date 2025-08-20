Генпрокуратура потребовала изъять активы у Гаджиева на 2 млрд рублей

Генпрокуратура России требует запретить деятельность объединения, в котором состоит бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* и его родственники. Причина — подозрения в экстремистской деятельности. Прокуратура также требует конфисковать имущество организации и ее членов на сумму около двух миллиардов рублей в пользу государства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск поступил в Советский районный суд Махачкалы по личному распоряжению генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Ответчиками по иску стали бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев*, его сожительница Нина Коломийцева, сын Магомедрасул, Тажудин Гаджиев, Магомед, Раисат Гаджиловы, а также Игорь и Марина Авдеевы. Кроме того, в список ответчиков вошли ООО «Усадьба в Кадашах», ООО «Квинтэссэнс» и ООО «Сулакнеруд». Генпрокуратура утверждает, что Гаджиев вместе с Коломийцевой, сыном и сестрой Раисат создали объединение, деятельность которого признана экстремистской и подлежит запрету.

С 2003 по 2021 год Гаджиев* был депутатом Госдумы. После начала СВО он покинул Россию и начал поддерживать украинские вооруженные формирования. Также он дискредитировал российскую армию и оправдывал незаконные санкции против России.

«Находясь за рубежом, Гаджиев* М.Т. выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи», — указано в исковом заявлении.

Ранее стало известно, что Гаджиев* передал Западу секретную информацию и получил от американских структур не менее 45 миллионов долларов. Бывший депутат имеет турецкое гражданство, но хочет получить американские документы. В России его объявили в розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента