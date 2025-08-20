Экс-депутат Гаджиев передал Западу секретные сведения за 45 миллионов долларов

Бывший депутат ГД Магомед Гаджиев* передал Западу секретную информацию и получил от американских структур не менее 45 миллионов долларов. Это следует из заявления Генпрокуратуры, сообщило РИА «Новости» .

«Находясь за рубежом, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц», — заявили в документе.

Кроме того, за раскрытие информации секретного типа получил от правительственных структур Америки не менее 45 миллионов долларов. Какие именно сведения раскрыл Гаджиев* — неизвестно. Как сообщил источник журналистов, у бывшего депутата есть гражданство Турции, но он желает получить американские документы. В России его объявили в розыск.

Ранее Магомеда Гаджиева* заподозрили в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Киллер застрелил преподавателя в 2011 году рядом с многоэтажкой, где он проживал.

* Признан иноагентом на территории России.