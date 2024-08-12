Сегодня 23:39 Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом» Аналитик Мясоедов: мошенники обычно работают с жертвой на психологическом уровне 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мошенники выработали новую схему для обмана россиян с «Госуслугами» и «Госключом». Ставку они по-прежнему делают на доверчивость и недостаточную информированность своих жертв, которыми зачастую становятся именно пенсионеры. Защитить пожилых родственников непросто по нескольким причинам. Об этом в беседе с 360.ru рассказал специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Далее — его прямая речь.

На самом деле, схема на нова. В том или ином виде она существует уже продолжительное время. Ее суть заключается в том, что якобы представители какого-либо органа власти, будь то исполнительной или правоохранительной, связываются с вами, предлагают сотрудничество. Деньги срочно снять и отдать курьеру Вы что-нибудь где-нибудь подписываете, что навскидку кажется значительным, и после этого с вами связываются и говорят, что вы стали либо жертвой каких-либо преступников, либо косвенно поучаствовали в схеме передачи средств на Украину, например, в зону СВО, и так далее. Что-нибудь, что может пожилого человека, не сведущего в деталях, нюансах о работе различных процессов, напугать.

Он действительно может поверить, что куда-нибудь перевел деньги, совершил нарушение или может потерять все свои средства, потому что кто-то получил доступ к чувствительной информации о нем или к его счетам.

Знаю таких людей лично. Обычно следующим этапом на человека начинают оказывать давление: если он не идет навстречу, с ним может связаться, как я уже говорил ранее, якобы высокопоставленный сотрудник, какое-нибудь публичное лицо. И ему говорят, что деньги не то что надо перевести, а снять срочно и передать курьеру. По той причине, что переводы сейчас затруднительны, а банки стали нести ответственность за хищения. <…> Периодически их обязывают эти деньги возвращать за свой счет те же правоохранительные органы или суды, поэтому кредитно-финансовые организации сейчас более щепетильно относятся ко всем подозрительным транзакциям, запрашивают дополнительную информацию.

Фото: Pxhere

Более того, если деньги уходят на счет в другом банке на территории России, есть возможности их заблокировать до выяснения причин, кому на что они ушли.

Мошенники понимают, что перевод на какой-то их счет рискованней: потом они могут эти деньги через так называемые дропы вообще не вытащить, <…> поэтому через переводы на карту, счета обычно выводят маленькие суммы.

Дальше орудуют дропперы, которые их снимают в кэше и передают заказчику преступления наличные. Изредка — в криптовалюте, [поскольку] это сложная процедура. Плюс криптовалюта очень волатильная: нужно схему быстро отыгрывать, <…> поэтому сейчас она обычно работает через наличные средства. После нескольких убедительных фраз отправляют курьера за деньгами, которые пенсионер для «безопасности» снимает. Ему говорят: «Обналичьте, отдайте нашему курьеру. Мы их положим на ваш счет в Центробанке». Большинство пенсионеров не понимают, что такой счет — фикция.

Центробанк — это банк банков, а не коммерческий. Физическое лицо открыть счет там не может просто технически. Но звучит очень убедительно. И люди на такое идут.

Защититься от подобного крайне сложно. На одном из первых раундов общения [жертве] говорят о секретности или о том, что вокруг преступники и мошенники.

Фото: Pxhere

Ничего никому не скажу Когда с пенсионером связываются реальные сотрудники правоохранительных органов или службы безопасности банков, тех же самых «Госуслуг», он говорит о том, что ничего не знает и ничего не слышал: реальные преступники его убедили в том, что ничего никому говорить нельзя, <…> они переворачивают все с ног на голову. Пенсионеров убеждают в том, что скоро сумма вернется, что они, наоборот, только выиграют, помогут стране. Обычно финансово мотивируют: якобы государство переведет дополнительные средства, нужно подождать, а на самом деле деньги уже ушли, а преступники таким образом заметают следы.

Они делают как можно длиннее период между похищением [средств] и фактом раскрытия преступления: чем позже пенсионер обращается в правоохранительные органы, чем позже сообщает об этой истории родственникам, тем сложнее найти этих злоумышленников.

Защитить [потенциальную жертву обмана] сложно, потому что вы не можете запретить пожилому родственнику <…> снимать деньги со счета. Соответственно, если он вам про это не сообщит, банк его не остановит. <…> Единственный вариант защиты — информирование тех, у кого цифровая зрелость на более низком уровне. СМИ оказывают очень большое содействие в борьбе с этими преступниками, потому что информируют граждан. И обычно самым убедительным способом для пенсионера становится демонстрация ему как раз новостей на разных площадках о том, что такая схема существует. <…> До этого [человек] может находиться под своего рода гипнозом.

Опять же, к сожалению, их нет, потому что банк не может запретить физическому лицу — своему клиенту — снять деньги со счета. Он может противодействовать безналичным транзакциям — заморозить их, создавать период охлаждения, общаться с потенциальной жертвой.

Что касается «Госуслуг», здесь надо понимать: реально ничего такого серьезного, чтобы получить доступ к счетам, через сервис совершить невозможно без дополнительных аутентификаций, верификации подписания документов у нотариуса.

Фото: Pxhere

Рассказывать и помнить и об IT-безопасности Здесь идет разработка человека, обычно — на психологическом уровне, а не технологическом. Вас убеждают: произведенное действие официальное, и вы начинаете в это верить. Опять же технологически ничего с этим сделать нельзя.

Поэтому стоит рассказывать пожилым родственникам о подобных схемах, мониторить их психоэмоциональное состояние. Если они что-то начинают скрывать, это обычно первый звоночек: да, началась какая-то разработка, надо срочно показывать новости о существовании таких схем. Ну и, конечно, во-вторых, обезопасить кабинет «Госуслуг», не создавать простые пароли, и понимать: технологически, именно на уровне каких-то автоматизированных IT-систем здесь полностью защититься невозможно — во всяком случае, пока.