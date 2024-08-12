Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c «Госуслугами»

«Известия»: мошенники используют новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»

Фото: РИА «Новости»

Мошенники начали применять новую схему кражи персональных данных граждан с использованием приложения для электронной подписи «Госключ» и портала госуслуг. Об этом «Известиям» сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, злоумышленники сначала получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», а затем заливают в специальный раздел фиктивную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами для подписания документов в сервисе «Госключ».

«Жертве приходит уведомление о необходимости подписать документ, с ней связывается якобы представитель правоохранительных органов и под угрозой потери средств убеждает оформить доверенность», — уточнила Лазарева.

Затем жертве звонит якобы сотрудник банка, говорит, что человек клюнул на удочку мошенников, а потом советует отправить все деньги на «безопасный» счет.

Ранее бывшая мисс Москва Алеся Семеренко лишилась более пяти миллионов рублей в результате действий аферистов.

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