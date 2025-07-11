Распилил на 20 частей. Пенсионер из Электростали убил и расчленил знакомую
СК: в Электростали 67-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомой
Житель Электростали зверски расправился со своей знакомой и тщательно замел следы преступления. Несмотря на хитрость убийцы, правоохранителям удалось его поймать — расчленителем оказался 67-летний пенсионер.
Как убийца замел следы
По информации пресс-службы СК по Подмосковью, убийство произошло в конце мая в Электростали. Пенсионерка пришла к подозреваемому в гости, но поссорилась с ним, и конфликт перерос в драку. Мужчина с кулаками набросился на подругу и забил ее до смерти.
«В ходе развития ссоры обвиняемый нанес женщине удар в область головы. От полученной травмы она скончалась на месте», — отметили в ведомстве.
Чтобы скрыться от правосудия, мужчина попытался спрятать улики. Для этого он расчленил труп, и часть закопал прямо на своем дачном участке. От нескольких частей тела преступник избавился с помощью мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях в СНТ «Машиностроитель».
По информации Telegram-канала Shot, убийца расчленил тело на 20 частей и упаковал их в пакеты и контейнеры. После этого он их спрятал в мусорные контейнеры в разных дворах.
Когда женщина исчезла, тревогу забила ее дочь. Девушка обратилась в полицию и объяснила, что мать ушла к знакомому и не вернулась.
Улики нашли в морозилке
Правоохранители определили последний маршрут передвижения пропавшей и подтвердили ее контакты с обвиняемым. Сразу после этого мужчину задержали и доставили следователю. Когда жителю Электростали предъявили обвинение в убийстве, он дал признательные показания.
«В ходе проведения допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства», — добавили в СК.
Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и провели обыски. Убийца попытался спрятать все улики, но опытные правоохранители все равно их нашли: телефон, ноутбук и документы погибшей лежали в морозильной камере.
«В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
СК назначил ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую.
По данным Shot, поиски убийцы длились полтора месяца. Задержанный не имеет судимостей, однако в 2017 году против него возбуждали административное дело за побои.
UPD: По информации источника 360.ru, погибшая являлась уроженкой города Душанбе, ей было 67 лет. Задержанный за ее убийство пенсионер тоже родился в одной из союзных республик — в городе Караганда в Узбекистане.