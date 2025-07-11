Распилил на 20 частей. Пенсионер из Электростали убил и расчленил знакомую

Житель Электростали зверски расправился со своей знакомой и тщательно замел следы преступления. Несмотря на хитрость убийцы, правоохранителям удалось его поймать — расчленителем оказался 67-летний пенсионер.

Как убийца замел следы

По информации пресс-службы СК по Подмосковью, убийство произошло в конце мая в Электростали. Пенсионерка пришла к подозреваемому в гости, но поссорилась с ним, и конфликт перерос в драку. Мужчина с кулаками набросился на подругу и забил ее до смерти.

«В ходе развития ссоры обвиняемый нанес женщине удар в область головы. От полученной травмы она скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

Чтобы скрыться от правосудия, мужчина попытался спрятать улики. Для этого он расчленил труп, и часть закопал прямо на своем дачном участке. От нескольких частей тела преступник избавился с помощью мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях в СНТ «Машиностроитель».

По информации Telegram-канала Shot, убийца расчленил тело на 20 частей и упаковал их в пакеты и контейнеры. После этого он их спрятал в мусорные контейнеры в разных дворах.

Когда женщина исчезла, тревогу забила ее дочь. Девушка обратилась в полицию и объяснила, что мать ушла к знакомому и не вернулась.