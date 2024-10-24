«Работают под кого-то». В Красногорске осудили 4 человек по делу предпринимательницы Полициной

В Красногорске вынесли вердикт по делу успешной предпринимательницы Юлии Полициной. Все обвиняемые получили реальные сроки лишения свободы, сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Женщина рассказала, что третий супруг Сергей Перетрухин вместе с подельниками травил ее психотропными веществами, чтобы заставить в бессознательном состоянии подписать документы о продаже недвижимости. В результате этих сделок она лишилась четырех домов и 13 квартир.

Вскоре банкир умер от сердечного приступа, а в руках его сообщников оказалось все имущество жены, которое они в скором времени перепродали.

По делу проходили четверо

Фигурантами уголовного дела стали четыре человека: Сергей Адвеев, его жена Полина, Денис Вурман и Александр Овчаров. Суд признал их виновными по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Самоуправство» и «Пособничество в самоуправстве».

Обвиняемые проведут в колонии общего режима от 4,5 до 5,5 года. Авдеевой дали отсрочку от отбытия наказания, пока ребенку не исполнился 14 лет — это произойдет в 2036 году. Приговор суда в законную силу не вступил.

Воруют не себе, а другим?

Полицина призналась 360.ru, что считает приговор слишком мягким. Также она допустила, что все участники схемы являлись лишь исполнителями, а основную выгоду получали другие люди.

«Четыре года я шла к этому приговору, ломая все стенки, какие только можно, чтобы эта банда предстала перед судом. <…> У меня была черепно-мозговая травма, меня держали в плену. Все мошенники, которых мы видели на процессе, воруют не сами по себе, а работают под кого-то. Это легализаторы краденого, это целая огромная система», — заявила женщина.

Адвокат потерпевших Павел Жигульский также согласился, что суд мог вынести более жесткий приговор.

«В целом мы довольны, хотя, на наш взгляд, он мягковат. Но по некоторым фигурантам он оказался выше, чем я ожидал. Впереди много работы, будем доводить ее до конца. Первый этап пройден, он очень важен», — отметил правозащитник.

Ранее в изолятор отправили мужчину, который получил часть украденных у певицы Ларисы Долиной денег.