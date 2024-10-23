Получивший часть украденных у Ларисы Долиной денег мужчина отправился в изолятор

Таганский суд Москвы заключил под стражу Дмитрия Леонтьева по подозрению в мошенничестве. Мужчина стал вторым фигурантом дела об обмане певицы Ларисы Долиной, сообщили «Известия» .

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Леонтьеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — объявила судья Светлана Спицына.

Подозреваемый из Йошкар-Олы, ему 43 года. У мужчины несколько судимостей, в том числе за кражу, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, он исполнял роль дроппера — покупал средства связи и сим-карты для общения между преступниками, предоставлял свои счета для переводов украденных денег. Леонтьев получил на карту три миллиона рублей из всей суммы, отданной Долиной, затем перевел эти деньги заказчикам, оставив себе за посредничество 30 тысяч рублей.

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста первой задержанной по делу Долиной — Анжелы Цырульниковой. Она исполняла обязанности курьера.