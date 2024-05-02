Мужчина избил продавщицу пекарни в Курске: подробности, причины, видео | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 13:52 «Пришел просто бить». Избитая сотрудница пекарни в Курске рассказала о нападении Продавщица пекарни в Курске: напавший мужчина просил извиниться «за молдаван»

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Прокуратура встала на сторону избитой в Курске продавщицы пекарни. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, сообщила женщина 360.ru.

Нападение в пекарне

Нападение произошло 19 марта в пекарне на Магистральном проезде. Продавщица рассказала, что обычно ее смена длится до 21:00, но в тот вечер она задержалась — на следующий день планировалась проверка начальства. Из-за духоты женщина приоткрыла дверь, но не ждала посетителей.

Услышала шорох, обернулась. Ну, как бы я его даже не увидела. <…> Он говорил: «На колени!». Требовал «за молдаван» просить прощения. Причем здесь молдаване, я вообще не знаю. Ни родственников там нет, ничего. Пострадавшая

Мужчина несколько раз ударил ее по голове, в щеку и скулы, протащил по пекарне, а потом скрылся. Пострадавшая вызвала экстренные службы. Наряд полиции не приехал, а скорая помощь увезла женщину в больницу. Мотивы нападавшего остались для нее загадкой.

«Он пришел просто бить. Он не вскрыл кассу, ничего не трогал на прилавке. Четко от камеры закрывался моим лицом», — заявила она.

Уголовное дело

Сеймский отдел полиции принял заявление и задержал подозреваемого — уроженца Иркутской области, который переехал в Курскую область в феврале 2024 года. Мужчина не смог вспомнить, зачем напал на женщину. В пекарню он зашел в поисках спиртного.

«В отдел полиции ни разу не вызвали, до участкового ни разу не допустили. И вот они написали, кого задержали, меня даже на опознавание не вызывали. Не знаю, тот ли это человек», — сказала женщина.

Телеканал «360»

Полицейские изъяли медицинскую документацию из больницы и передали на судебно-медицинскую экспертизу. Однако в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» отказали, потому что специалисты не успели в отведенный законом срок установить тяжесть вреда здоровью продавщицы.

«Сегодня я была в прокуратуре, у меня даже приняли заявление и отменили постановление, которое мне вынесли. Неизвестно, чем закончится, но хотя бы так», — сообщила пострадавшая.

Женщина уволилась с работы, потому что опасалась за свою безопасность. Ей назначили шестимесячный курс лечения антидепрессантами и наблюдение у невролога.