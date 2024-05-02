Жительницу Курской области избили за незнание географии | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 10:16 Жительницу Курской области избили за незнание географии Shot: мужчина под Курском избил продавщицу за незнание местонахождения Монголии РИА «Новости»

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В Курской области мужчина избил продавщицу в магазине за то, что та не знала, где находится Монголия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчина зашел в продуктовый в поселке Петрин в Курском районе вечером 19 марта. Работавшая там 56-летняя женщина собиралась закрывать магазин. Нетрезвый мужчин схватил продавщицу за волосы и начал бить по лицу и телу. Попутно он требовал от нее ответа на вопрос, где находится Монголия.

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После избиения мужчина сбежал, не взяв с собой деньги из кассы или товары. Позже он возвращался в магазин и покупал там спиртное. На вопросы о том, почему избил женщину, мужчина не мог найти ответа.

Спустя время его нашли и допросили. Напавшим на женщину оказался уроженец Иркутской области. В начале года он переехал жить в Петрин. Как уточнила пострадавшая, после допроса ее обидчика отпустили. Уголовное дело при этом не возбудили из-за неустановленной степени нанесенного вреда, хотя женщине диагностировали перелом носа и сотрясение. Ей даже накладывали восемь швов на лицо. Из-за болей женщина долгое время не могла нормально питаться.

Пострадавшая обратилась в местную прокуратуру. Она боится выходить на улицу без мужа и проходит лечение у психологов.