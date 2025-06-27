Пластического хирурга Екатерину Лонскую приговорили к 11 месяцам колонии-поселения за неудачную операцию, из-за которой жена президента Федерации еврейских общин Инна Борода потеряла зрение. Врачу на два с половиной года запретили заниматься медицинской деятельностью. Подробности — в материале 360.ru.

«Установлено, что врач-пластический хирург Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности при проведении эстетической операции в частной клинике, допустила дефекты лечения и диагностики», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Сегодня закончился суд. Подсудимая Лонская вину не признала, но суд вынес, на мой взгляд, абсолютно правильное решение: 11 месяцев колонии поселения. Запрет на профессиональную деятельность на два с половиной года. Гражданский иск удовлетворен в части, но оставлена возможность для того, чтобы эту сумму повысить, мы собираем документы, естественно, будем заявлять, арест квартиры как залог выплаты гражданского иска оставлен в силе.

С коллегой согласился адвокат Андрей Алешкин. В беседе с 360.ru он рассказал, что подсудимая хотела избежать ответственности.

«Приговор в отношении Лонской считаю законным, обоснованным. Полагаю, что суд оценил все приведенные ей доводы как несостоятельные и вынес объективное, справедливое, законное решение. Ко всем доводам, которые произнесла в данном судебном заседании Лонская, отношусь критически. Считаю, что они были направлены на избежание ответственности, и линия защиты была построена адвокатом, поэтому в данном случае она несостоятельна», — заявил Алешкин.

В октябре 2023 года Инна Борода, жена президента Федерации еврейских общин, решилась на операцию по удалению лишней кожи на веках. Она обратилась в частную клинику «КЛАЗКО», где хирург Екатерина Лонская провела процедуру. Однако что-то пошло не так: Инна не смогла закрывать глаза, страдала от сильной боли и начала стремительно терять зрение. После повторных операций за границей она стала видеть только одним глазом и примерно на 30%.