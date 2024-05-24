Блефаропластика ослепила жену главы Федерации еврейских общин России

Пластическая операция по подтяжке век в московской клинике «Клазко» ослепила жену главы Федерации еврейских общин России Инну Бороду. Об этом «Известиям» рассказал представляющий интересы пострадавшей адвокат Александр Добровинский.

Он пояснил, что после хирургического вмешательства врачи прописали клиентке капли, которые привели к ожогу и отслоению сетчатки. По предварительным данным, хирурги отрезали слишком большие участки кожи, после чего веки прекратили закрываться.

«Инне пришлось обратиться к хирургу в Италии. Там сделали еще несколько операций и даже зашивали глаза. Удалось вернуть способность видеть одному глазу, но всего на 30%», — рассказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что впереди у его подзащитной еще несколько операций, включая пересадку роговицы. Добровинский отметил, что клиника своей вины не признала, а врач, который проводил операцию, продолжил работу. По заведенному уголовному делу об оказании небезопасных услуг медик проходит свидетелем.

В конце апреля стало известно, что жительница Подмосковья смогла привлечь к ответственности частного врача, чья ошибка ослепила ее на один глаз и довела дело до вероятной ампутации. В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что ей понадобилось почти четыре года, чтобы довести дело до суда.