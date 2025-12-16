Потолок справедливости. Почему устроившему резню в Одинцове грозит максимум 10 лет
Адвокат Багатурия: устроившему резню в Одинцове школьнику грозит максимум 10 лет
Кровавая расправа в престижной одинцовской школе потрясла всю страну. Вооруженный ножом 15-летний подросток в каске с камерой целенаправленно убил десятилетнего мальчика и ранил охранника. Его заранее написанный манифест и циничное селфи на фоне жертвы заставили задуматься: что это — детская жестокость или глубоко осознанное зло? Какое наказание может понести несовершеннолетний за столь страшное преступление, разбирался 360.ru.
Какие сроки предусмотрены для несовершеннолетних
Ответ, который дает Уголовный кодекс, у многих вызывает недоумение. По законодательству, максимальный срок лишения свободы для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, составляет 10 лет.
Это непреодолимый потолок, и никакие отягчающие обстоятельства не могут его повысить, рассказал 360.ru адвокат Вадим Багатурия.
«Любой несовершеннолетний преступник не может быть наказан строже, чем на 10 лет лишения свободы. Обстоятельства здесь вообще ни на что не влияют. Десять лет — это потолок», — заявил он.
Даже если следователи предъявят подростку целый ряд тяжких статей — от убийства и покушения на убийство до ношения оружия и, возможно, даже терроризма, — совокупный срок все равно не перейдет десятилетнюю отметку. А с учетом права на условно-досрочное освобождение реально за решеткой юноша может провести всего шесть-семь лет.
«Детский» максимум могут пересмотреть?
Правовой парадокс, когда тяжесть содеянного вступает в противоречие с ограничениями по возрасту, ставит перед обществом сложнейшую дилемму.
С одной стороны, закон исходит из принципа снисхождения к малолетним, чья личность еще формируется. С другой — спланированное и демонстративно жестокое убийство, снятое на камеру, заставляет усомниться, можно ли в этом случае говорить о «недоразвитости» преступного умысла.
По словам адвоката Андрея Некрасова, дело имеет явные признаки экстремистской подоплеки, что может повлиять на его квалификацию.
«Я полагаю, что произошедшее могут дополнительно квалифицировать еще и терактом. Если почитать его манифест, то становится понятно, что речь идет о нацистских взглядах», — указал собеседник 360.ru.
Юрист не исключил, что на фоне широкого резонанса в обществе и среди депутатов начнут звучать призывы пересмотреть «детский» максимум наказания для особо тяжких статей. Однако перейдет ли все от разговоров к делу, покажет время.