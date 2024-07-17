Сегодня 16:03 Попросила не испражняться у дома. Праздновавшие свадьбу подруги избили женщину в Приморье Жестоко избивших пенсионерку подруг задержали в Уссурийске 0 0 0 Эксклюзив

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Две пьяные подруги жестоко избили пенсионерку в Уссурийске. Пожилую женщину возмутило, что девушки испражняются на улице около ее частного дома. Те в ответ пустили в ход кулаки. Теперь пострадавшей приходится проходить медицинские обследования, а приятельницам — общаться с полицией и записывать видео с извинениями.

Била невеста Драка произошла 13 июля около дома на Ленинградской улице. Дочь пострадавшей пенсионерки в беседе с 360.ru рассказала, что ее родители живут в частном доме. Неподалеку от него расположено кафе, гости которого часто ходят в туалет прямо на улице, в непосредственной близости от домовладений. Конечно, происходящее возмущает. Это и невоспитанно, и запах неприятный, более того, люди кидают на улице предметы личной гигиены, поделилась девушка. Когда пенсионерка в очередной раз заметила, что кто-то из гостей кафе решил справить нужду рядом с домом, решила сделать замечание и напомнить, что так вести себя, мягко говоря, неправильно.

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«В тот вечер в этом кафе была свадьба. И две дамы вышли справили нужду. Были свидетели, которые это видели. И моя мама сделала им замечание. В ответ посыпалась нецензурная брань, началась перепалка, моя мама боролась за порядок и не ожидала, что женщины могут бить. Мы воспитаны иначе. И невеста нанесла удар по лицу, а остальные — по голове», — подчеркнула собеседница 360.ru. Девушка обратила внимание, что одна из женщин пыталась кидать камни в сторону установленной камеры видеонаблюдения, а потом — и в спину ее матери. Но, к счастью, не попала.

Пострадавшая мучается от головых болей У пенсионерки после этого побоища выявили многочисленные ушибы головы, плеча, глаза. Ее дочь подчеркнула, что мать все еще чувствует себя очень плохо. Женщину мучают головные боли. «Сделали снимок, трещин на черепе нет, дальше обследование проходим у невролога. Думаю, что надо еще обследоваться и установить причину болей, головокружений и тошноты», — добавила она.

Фото: Полиция Приморья / Telegram

Личности девушек уже установили, отметила дочь пострадавшей. С семьей общались сотрудники полиции, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно драку. «И сейчас, насколько мне известно, все уже в процессе возбуждение дела о хулиганстве и побоях. Девушек было две, те которые удары наносили. И были еще мужчина и женщина. Они сначала пытались разнимать, пытались останавливать эту мощную даму», — заключила дочь пенсионерки.

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Извинения девушек не спасли В региональном УМВД сообщили, что девушек, которые устроили драку, задержали. Выяснилось, что им 25 и 26 лет. «Праздновали свадьбу в ресторане, в конце торжества мы с подругой пошли поговорить по телефону в частный сектор. там произошло недопонимание с женщиной, произошел конфликт», — рассказала одна из задержанных. Вторая добавила, что они сожалеют о случившемся, вину полностью признают и приносят глубокие извинения. Но от уголовной ответственности их это не спасло, подчеркнули в пресс-службе. Против приятельниц возбудили дела по статье о побоях и хулиганстве. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.