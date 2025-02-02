Сегодня 00:56 Подливала клей в йогурт и схватилась за нож. Убившую бабушку школьницу проверит психиатр Омбудсмен Ярославская: убийство бабушки в Строгине не укладывается в голове 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

Убийства

Дети

Москва

На северо-западе Москвы 11-летняя школьница ударила бабушку ножом за то, что та запретила ей гулять с подругами. Теперь девочку направят на психиатрическую экспертизу. Все, что известно о громком преступлении — в материале 360.ru.

Убийство бабушки в Строгине Родители, дочь и 75-летняя бабушка жили на улице Твардовского. Из-за проблем со здоровьем девочка училась дома, периодически к ней приходил репетитор. Очередное занятие планировалось вечером 30 января, поэтому бабушка не пустила внучку гулять. По информации Telegram-канала Shot, она сильно разозлилась, взяла на кухне нож, ударила старушку в правый бок и выбежала из квартиры с криками: «Бабушка умерла». Другая школьница поднялась в квартиру, застала женщину в луже крови и сразу же вызвала скорую помощь.

Фото: РИА «Новости»

Медики не успели, бабушка умерла. Следком возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Однако девочка еще не достигла возраста уголовной ответственности, поэтому не понесет наказания. Проблемы с психикой Следствие назначило внучке психиатрическую экспертизу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале. После медицинского обследования, консультации психиатра и психолога появится ясность в дальнейшей судьбе школьницы.

Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове. Ольга Ярославская Детский омбудсмен Москвы

С семьей работают органы профилактики. Ярославская взяла ситуацию на контроль. Девочка имела легкую степень умственной отсталости, но не состояла ни на каком учете, сообщил источник «МК». Врачи поставили диагноз в октябре 2024 года. Родители не замечали агрессии, считали дочь тихой и послушной, в отличие от учителей — она сбегала с уроков, рисовала на парте или могла смешать йогурт с клеем. Именно администрация школы настояла на переводе девочки на домашнее обучение. В день убийства подруги ждали в подъезде, поэтому она так торопилась на улицу. Когда бабушка заперла дверь, внучка вышла из себя и схватилась за нож. По информации «МК», пока подруга вызывала скорую помощь, подозреваемая созванивалась с родителями. Полицейские не сразу поверили в ее вину, но улики подтвердили признательные показания.