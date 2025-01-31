Московская школьница убила бабушку из-за запрета на прогулку

Школьница убила свою бабушку после отказа отпустить девочку на прогулку из-за занятия с репетитором. Как сообщил Telegram-канал Baza , тело пенсионерки нашли в доме на улице Твардовского в московском районе Строгино.

После обеда 11-летняя девочка отпрашивалась у бабушки на прогулку. Пенсионерка не отпустила внучку на улицу, потому что у нее должно было быть занятие с репетитором.

Взбесившись от запрета, ребенок взяла на кухне нож и ударила им бабушку в правый бок. От полученной раны женщина упала, а девочка выбежала во двор и начала кричать о том, что ее бабушка умерла.

Это услышала другая школьница, которая решила проверить состояние пожилой женщины. Войдя в квартиру и увидев бабушку в крови, она позвонила в скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти пострадавшую, но она скончалась в машине медиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжелого вреда здоровью. Но суд школьнике не грозит в силу возраста.

Ранее школьник из станицы Выселки Краснодарского края угрожал убить 11 учеников и взорвать учебное заведение. Учитель, увидевший кадры с этими заявлениями, сообщил о видеоролике в полицию, в которой быстро вычислили предполагаемого агрессора. Им оказался ученик девятого класса, с 15-летним подростком работают следователи.