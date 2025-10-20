Сегодня 14:10 Первое интервью маньяка-кукольника из психбольницы: как Москвин мастерил дочерей из трупов Появилось первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Делал куклы из выкопанных тел детей, поскольку мечтал о дочке — такое признание прозвучало в первом интервью нижегородского маньяка Анатолия Москвина, записанном в стенах психбольницы. Туда мужчину поместили в 2012 году на принудительное лечение. Однако уже в ноябре 2025 года он может покинуть стены клиники и получить разрешение прогуливаться по улицам. Подробности жуткой истории — в материале 360.ru.

На свободе маньяка ждет невеста? Уникальные кадры, опубликованные Telegram-каналом Shot, снял около года назад другой пациент психиатрической клиники — единственный друг и сосед Анатолия. На видео еще относительно бодрый Москвин пытается объяснить, что им двигало, когда он на протяжении десятилетия ночами рыскал по кладбищам Нижнего Новгорода и области.

Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды. Ну, споткнулся я по жизни. Очень хотел ребенка. Анатолий Москвин

По словам 59-летнего мужчины, он считал мумифицированные тела своими детьми, разговаривал с ними и воспитывал. Маньяк заверил, что готов был отдать собственную жизнь за то, чтобы дети больше не умирали. Находясь в лечебнице, Анатолий написал книгу мемуаров, в которой подробно описал, как выкапывал «дочек» из могил, а также признался, что мечтает воссоединиться со своей коллекцией. Также мужчина заявил, что в Нижнем Новгороде якобы продолжают орудовать оккультисты, выкапывающие из могил тела маленьких девочек и мальчиков. Об этом же он заявлял и при задержании в 2011 году, однако проверка следователей не нашла подтверждений его словам.

Фото: РИА «Новости»

За последний год состояние страдающего шизофренией Москвина резко ухудшилось. Он почти перестал ходить, его речь замедлилась, зрение упало. Однако именно эти перемены могут стать официальным основанием для завершения интенсивного лечения и перевода на более мягкую амбулаторную форму — в психоневрологический интернат. Кроме того, если кто-то из близких согласится стать его опекуном, то мужчине могут разрешить покидать территорию интерната в сопровождении. По словам самого Анатолия, он рассчитывает на свою невесту, на которую якобы переписал квартиру и которая должна забрать его под свою опеку. Впрочем, существование этой женщины ставится под сомнение как журналистами, так и правоохранителями. Доктор Джекил и мистер Хайд До ноября 2011 года близким и коллегам Москвина была известна только одна сторона его личности. Уважаемый ученый, владеющий 13 языками полиглот, он окончил аспирантуру филологического факультета МГУ, преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете, публиковал исторические и краеведческие очерки в газете «Нижегородский рабочий». Особенным успехом пользовались его статьи об истории местных кладбищ. Мужчина даже вынашивал планы по изданию книги «Нижегородский некрополь».

Фото: РИА «Новости»

Знакомые характеризовали Анатолия как доброго человека, высококлассного специалиста. Странности, которые замечали за ним, люди списывали на причуды интеллигента. Никто и подумать не мог, что в студенческие годы Москвин состоял в обществе люцифериан, проводил ритуалы с мертвыми животными, давал обет целибата и считал себя язычником. Комната ужаса О жутком увлечении Анатолия стало известно благодаря случайному стечению обстоятельств, писала «Лента.ру». В 2010 году мужчина выпустил очередную статью, в которой утверждал, что татары насиловали русских женщин в период татаро-монгольского нашествия. Публикация возмутила татарских краеведов, обвинивших Москвина в экстремизме. В итоге домой к нему нагрянули полицейские. Увиденное в квартире шокировало даже бывалых. В комнате ученого на диване сидели одетые в платья мумии. Некоторые из них были рассажены вокруг детского игрушечного сервиза, имитируя чаепитие. Всего в квартире и гараже Анатолия нашли 26 тел, которые он превратил в кукол. Внутрь своих творений мужчина вмонтировал механизмы от музыкальных игрушек.

Фото: РИА «Новости»

«При прикосновении они говорили что-то вроде „Папа, я люблю тебя“ или пели песенку „Мишка очень любит мед“. Когда их начали выносить, из тел послышалась музыка. Было жутко», — рассказывал тогда источник в силовых структурах. Помимо «говорящих» механизмов, Москвин начинял тела личными вещами умерших. В одной из кукол криминалисты нашли кусок могильной плиты, в другой — высушенное человеческое сердце. Чтобы придать мумиям определенный вид, маньяк набивал их тряпками, обшивал капроновыми колготками и вставлял пуговицы в глазницы. Технология кошмара На допросах мужчина детально рассказал о том, как решил заняться чудовищным хобби. По его словам, первую куклу он сделал в мае 2003 года вскоре после ссоры с родителями. Те выступили против идеи сына удочерить девочку из детского года, писала «Криминальная хроника НН».

Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией, входить в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Анатолий Москвин

Судя по всему, мама Анатолия не поверила в серьезность его намерений, но тот и правда отправился на кладбище, где вскрыл могилу девочки и, выбив отверстие в крышке гроба, достал останки. Тело было сильно разложено и покрыто личинками, но Москвина это не смутило. «Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У ребенка были длинные волосы. Тогда я решил впервые попробовать его мумифицировать», — признавался преступник.

Фото: РИА «Новости»

Для мумификации мужчина использовал раствор из соды и соли. Потом набил труп тряпками, зашил его и сделал на лице восковую маску. Всю вторую половину 2003-го Анатолий спал в кровати с этой куклой. Со временем коллекция росла. Одну из мумий Москвин даже поселил в родительской комнате. Мать и отец мужчины были уверены, что сын мастерит свои «изделия» из подручных материалов. Истоки безумия Психическое расстройство Анатолия, как выяснилось, имело глубокие корни. В детстве над ним издевались одноклассники, в 13 лет он пережил насилие, а немногим позже в его жизни произошел травмирующий эпизод, который, вероятно, и стал спусковым крючком. О нем Москвин поведал в своих дневниках. В 1979 году Толя случайно оказался на похоронах 11-летней девочки Наташи, погибшей от удара током. Мать покойной, предположительно состоявшая в секте, заставила мальчика пройти жуткий обряд. «Пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали. <…> Затем мне подали два стертых медных кольца, велели одно надеть мертвой невесте на палец, другое — мне», — писал маньяк. После этого мальчика стали мучать ночные кошмары с мертвой Наташей. Во сне девочка якобы требовала у «жениха» начать изучать магию. Вскоре он начал видеть галлюцинации и во время бодрствования.

Фото: РИА «Новости»

Расплата После задержания Анатолия жизнь его пожилых родителей превратилась в ад. Слухи моментально расползлись по городу. Мать и отец Москвина стали регулярно сталкиваться с угрозами. Они хотели продать жилье и переехать, но на квартиру, где была обнаружена страшная находка, не нашлось покупателей. В дальнейшем у папы маньяка произошел инфаркт, у мамы на нервной почве — диабет. В каком сейчас состоянии находятся родители маньяка и живы ли они вообще, неизвестно. Однако первые годы его пребывания в психиатрической лечебнице они точно навещали сына. На принудительное лечение суд отправил Москвина в мае 2012 года, признав преступника невменяемым. На заседании он утверждал, что хранил «детей», чтобы в дальнейшем их оживить. В качестве способов возвращения кукол к жизни мужчина приводил и науку, и черную магию. Сейчас, спустя 13 лет, врачи полагают, что физическое состояние мужчины ухудшилось настолько, что опасности для общественности он представлять не будет — с учетом опеки и пребывания в интернате. Однако для семей выкопанных Москвиным девочек, которым пришлось дважды пережить похороны детей, это дело вряд ли когда-нибудь будет закрыто.