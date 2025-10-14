В детстве его заставили поцеловать труп. Как нижегородский некрофил превращал девочек в куклы
Житель Нижнего Новгорода Анатолий Москвин раскапывал могилы, чтобы достать из них тела девочек и сделать жуткие куклы. Некрофила задержали в ноябре 2011 года, но уже этой осенью он может выйти на свободу из психлечебницы.
Что делал с мумиями
Мужчина коллекционировал тела детей от трех до 12 лет и мумифицировал их с помощью специального состава с солью и содой. Трупы он раскапывал на кладбищах в Нижнем Новгороде, Москве, Нижегородской и Московской областях. Всего дома и в гараже оперативники обнаружили 26 кукол.
По данным Telegram-канала Shot, «кукольник» увлекался темой смерти с самого детства и любил прогулки по кладбищам. Переломным для него стали похороны 11-летней девочки, мать которой была сектанткой. Тогда будущего некрофила якобы заставили поцеловать покойницу прямо в губы.
После мумификации мужчина наряжал кукол в детскую одежду. По словам самого некрофила, он считал себя отцом покойниц, отмечал их дни рождения, читал сказки и ждал, что его «дочки» заговорят.
Родители одной из девочек годами находили на ее могиле странные письма. Неизвестный писал: «Она жива, ходит в школу». Оказалось, что гроб был пуст: некрофил забрал тело и сделал из него мумию.
С выкопанными девочками он устраивал чаепития и просмотры мультфильмов по телевизору. Среди кукол была особая иерархия: некрофил делил девочек на любимых, обычных и плохих. Первых мужчина хранил в своей комнате, вторых поселял в гараже, а третьих возвращал на кладбища.
«Коммерсант» сообщил, что в каждую мумию мужчина засовывал «нечто особенное»: плюшевые сердца, мыло, колготки и даже музыкальные шкатулки, чтобы «они могли петь».
Shot отметил, что Москвин был полиглотом, краеведом, знатоком некрологии и автором множества статей по топонимике и ономастике. По данным МВД, он окончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности «кельтология» и преподавал.
Как поймали
Мумии нашли случайно: после публикации одной из статей к автору пришла полиция и обнаружила множество трупов, а также фотографии и таблички с надгробий, инструкции по изготовлению кукол, карты-схемы расположения мест захоронений на кладбищах Нижегородской области.
Против Москвина возбудили уголовное по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчина активно сотрудничал со следствием и подробно рассказывал о том, что делал.
В результате некрофила признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу. Ему поставили диагноз «шизофрения параноидальной формы».
По информации Shot, Москвин может покинуть медучреждение уже через месяц. Если это произойдет, его передадут под опеку родственникам: он недееспособен. После 13 лет в лечебнице состояние мужчины сильно ухудшилось. Сейчас он почти не ходит, речь стала замедленной, а зрение упало.
Врач-психиатр Дмитрий Фролов в беседе с РИА «Новости» усомнился в том, что некрофил после выхода из медучреждения вернется к раскапыванию могил.
«Если излечение уже произошло, то не имеет смысла находиться в больнице. Это только лишние траты, это ухудшение его качества жизни. Он быстрее реабилитируется, если будет находиться дома. Мы должны учитывать его права», — подчеркнул он.
По его словам, остроту шизофренического расстройства можно снизить с помощью лекарств. В таком случае пациент вернется домой и не будет представлять опасность для окружающих. Врач добавил, что так больной будет быстрее адаптироваться.