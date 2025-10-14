В детстве его заставили поцеловать труп. Как нижегородский некрофил превращал девочек в куклы

Житель Нижнего Новгорода Анатолий Москвин раскапывал могилы, чтобы достать из них тела девочек и сделать жуткие куклы. Некрофила задержали в ноябре 2011 года, но уже этой осенью он может выйти на свободу из психлечебницы.

Что делал с мумиями

Мужчина коллекционировал тела детей от трех до 12 лет и мумифицировал их с помощью специального состава с солью и содой. Трупы он раскапывал на кладбищах в Нижнем Новгороде, Москве, Нижегородской и Московской областях. Всего дома и в гараже оперативники обнаружили 26 кукол.

По данным Telegram-канала Shot, «кукольник» увлекался темой смерти с самого детства и любил прогулки по кладбищам. Переломным для него стали похороны 11-летней девочки, мать которой была сектанткой. Тогда будущего некрофила якобы заставили поцеловать покойницу прямо в губы.

После мумификации мужчина наряжал кукол в детскую одежду. По словам самого некрофила, он считал себя отцом покойниц, отмечал их дни рождения, читал сказки и ждал, что его «дочки» заговорят.

Родители одной из девочек годами находили на ее могиле странные письма. Неизвестный писал: «Она жива, ходит в школу». Оказалось, что гроб был пуст: некрофил забрал тело и сделал из него мумию.

С выкопанными девочками он устраивал чаепития и просмотры мультфильмов по телевизору. Среди кукол была особая иерархия: некрофил делил девочек на любимых, обычных и плохих. Первых мужчина хранил в своей комнате, вторых поселял в гараже, а третьих возвращал на кладбища.

«Коммерсант» сообщил, что в каждую мумию мужчина засовывал «нечто особенное»: плюшевые сердца, мыло, колготки и даже музыкальные шкатулки, чтобы «они могли петь».

Shot отметил, что Москвин был полиглотом, краеведом, знатоком некрологии и автором множества статей по топонимике и ономастике. По данным МВД, он окончил аспирантуру одного из ведущих вузов по специальности «кельтология» и преподавал.