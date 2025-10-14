Нижегородский некрофил Москвин продолжит проходить лечение в психбольнице

Нижегородский некрополист Анатолий Москвин, мумифицировавший трупы девочек, продолжает лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Издание уточнило, что Ленинский районный суд не получал новых материалов о нем от врачей.

«Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент», — подчеркнули в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Некрофилу 7 мая продлили срок принудительного лечения в психбольнице на полгода.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Москвина могут передать под опеку родственников. Некрополист раскапывал детские могилы и доставал оттуда трупы девочек от трех до 12 лет. Он приносил их домой и мумифицировал.

Всего в квартире и гараже мужчины нашли 26 тел. Некрополиста признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Врачи поставили ему диагноз «шизофрения параноидальной формы».