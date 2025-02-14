Сегодня 16:01 Пенсионер из Прикамья отсидел за убийство, которое не совершал? Вот что рассказала его жена 0 0 0 Криминал

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Пенсионер из Прикамья отсидел в ИК за убийство, хотя один из главных свидетелей по делу признался, что оговорил мужчину. На свободу осужденный вышел по УДО, отмотав в колонии строгого режима пять лет. Там же он пережил обширный инфаркт.

Жертву ударили ножом более 40 раз Историей своего супруга Льва К. с 360.ru поделилась его супруга Маргарита. Случилось все в городе Усолье в апреле 2018 года. Во двор к семье пришли двое знакомых: Александр Г. и Иван О. Компания выпивала, потом началась ссора, которая переросла в драку с поножовщиной. Жертвой этой потасовки стал Александр. Убили его очень жестоко, ударив ножом 41 раз.

Говоря об этом, Маргарита обратила особое внимание на внешние данные своего мужа и погибшего. У Льва — хрупкая комплекция, и как он с ростом 1,50 метра мог расправиться с приятелем, который был гораздо больше и сильнее его, — большой вопрос, подчеркивает она.

Даже скорая, когда полицейские его схватили, сказала: «Ребята, он не мог это сделать. Весовая категория вообще не подходит». Представьте просто — тот здоровый мужик, 1,8 метра ростом, мой — полтора, худенький, маленький. Но они быстро его схватили и увезли. Маргарита жена осужденного пенсионера

Во время этой роковой драки Льву тоже досталось — он получил сотрясение мозга и переломы ребер. И в таком состоянии его вызвали на допрос. Хотя, как подчеркивает женщина, муж вообще не понимал, что происходит.

Фото: РИА «Новости»

Еще одна удивительная деталь — поведение адвоката, который просто вышел во время допроса, возмутилась Маргарита. Семья пенсионера убеждена, что их близкий в том состоянии мог просто оговорить себя. А разбираться нормально в случившемся, видимо, никому было не нужно. «Мы сами искали свидетелей, а следственные органы вообще не делали ничего. Они раз запросили соседей, два запросили. И ни один свидетель не сказал про нас что-то плохое. И ни одна экспертиза не доказала напрямую виновность моего мужа. Ни одна.И, к слову, только на суде мы узнали, что убили его не нашим ножом. Попросили принести нож, и он был совершенно не наш», — посетовала собеседница 360.ru. Что стало с настоящим убийцей?

Двое из трех свидетелей, которых нашли родственники Льва, рассказывали на судебном заседании, что не видели рядом с трупом мужа Маргариты.

Фото: РИА «Новости»

Третья свидетельница подчеркивала, что видела, как убитому наносили удары ножом. И в этот момент, по ее словам, на человеке сидел мужчина, внешне не похожий на обвиняемого. «Она видела верхом на убитом не моего мужа, а крупнее человека и с более длинными волосами. Но на суде на это никто внимание не обратил», — добавила жена Льва.

Восемь лет мужу дали, отсидел пять с копейками, но расследования совсем не было никакого, мы сами разбирались и нашли, кто убил. Супруга еще не оправдали. Мы боремся. Решила придать дело огласке. Маргарита жена осужденного пенсионера

Ключевую роль в деле Льва сыграл один из участников той посиделки во дворе. Иван О. сначала оговорил его, а потом спустя время сознался, что дал ложные показания и выложил, как все было на самом деле: кто убивал и как убивал.

Тогда против него возбудили дело, но на судьбе мужа, которого уже отправили в ИК это не отразилось никак, возмущается Маргарита. Хотя материалы должны были отправить на пересмотр.

Фото: РИА «Новости»

«А настоящий убийца, по нашим данным, умер год назад. Он сразу после убийства уехал в другой город. Там вроде как связался с наркоманами, но это уже по слухам. Суть в том, что в живых его нет уже. Но есть его сожительница, она опознала нож, которым зарезали Александра. Сказала, что это его», — пояснила собеседница 360.ru. «Лев не мог совершить такое» Домой из колонии Лев в итоге вернулся лишь год назад с подорванным здоровьем — в ИК у него случился обширный инфаркт.

«Но бережем его дома, восстанавливаемся. Когда все произошло, мы все в шоке, конечно, было. Столько слез было, столько мы бегали… Мы сразу не поверили, что это он. Лев не мог совершить такое жестокое убийство. Он человек спокойный, не алкоголик, ничего такого», — добавила супруга пенсионера.

Фото: РИА «Новости»

Теперь семье хочется обжаловать приговор, чтобы этот несправедливый эпизод никак не отражался на жизни их детей. «Но пока мы этого еще не делали. Пока есть заявление в пермскую прокуратуру, чтобы пересмотрели наше дело. Переживаем за ребят, ведь дети наши идут куда-то устраиваются, и при проверках все это выясняется. И мы хотим снять с себя статью», — заключила она.