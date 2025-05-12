Скандал в Шереметьеве. ОПГ обирала бойцов СВО — сотрудники МВД были в доле
Более 20 человек стали фигурантами дела о хищениях у бойцов специальной операции в аэропорту Шереметьево. Среди арестованных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД. Что известно о деле — в материале 360.ru.
В Москве по уголовному делу о хищениях денег у участников СВО, прибывших в столицу через аэропорт Шереметьево, арестовали 23 человека. Всех их заподозрили в участии в организованной преступной группе, действовавшей на территории воздушной гавани.
Меру пресечения избрал Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия, сообщил ТАСС. Инстанция постановила заключить фигурантов под стражу на два месяца.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по статье 158 (кража) и статье 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — заявил собеседник агентства.
Какую схему использовала ОПГ
По данным следствия, преступная группировка занималась систематическим обманом военнослужащих, которые возвращались из зоны СВО. В зоне прилета к ним подходили таксисты, предлагавшие поездку по обычной цене, но чуть позже стоимость увеличивалась в разы.
В некоторых случаях жертвы теряли бдительность — их угощали алкоголем. Один из пострадавших таким образом лишился 615 тысяч рублей.
В схеме активно участвовали сотрудники полиции. Двое патрульных помогали таксистам искать цели, один из правоохранителей отказывал пострадавшим в приеме заявлений и возбуждении дел.
Ход расследования
Транспортная полиция выявила девять эпизодов противоправных действий и завела уголовные дела по статьям о краже, вымогательстве, мошенничестве и организации преступного сообщества. Суд 30 апреля арестовал одного из предполагаемых организаторов схемы.
Следствие предположило, что он координировал действия ОПГ, распределял роли между участниками и обеспечивал прикрытие их деятельности. Полицейское управление на транспорте начало проверку в отношении руководства правоохранительных органов аэропорта.