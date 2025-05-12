Более 20 человек стали фигурантами дела о хищениях у бойцов специальной операции в аэропорту Шереметьево. Среди арестованных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД. Что известно о деле — в материале 360.ru.

В Москве по уголовному делу о хищениях денег у участников СВО, прибывших в столицу через аэропорт Шереметьево, арестовали 23 человека. Всех их заподозрили в участии в организованной преступной группе, действовавшей на территории воздушной гавани.

Меру пресечения избрал Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия, сообщил ТАСС. Инстанция постановила заключить фигурантов под стражу на два месяца.

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по статье 158 (кража) и статье 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — заявил собеседник агентства.