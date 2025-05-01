Полицейские оказались причастны к обману бойцов СВО в Шереметьеве

Транспортная полиция возбудила девять уголовных дел по фактам обмана участников СВО таксистами в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«Транспортными полицейскими в аэропорту Шереметьево выявлена преступная схема хищения денежных средств таксистами у участников СВО. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к ней сотрудников ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — отметили в ведомстве.

В числе участников преступной схемы оказались двое сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Они содействовали таксистам в поиске потенциальных жертв. Еще один полицейский, работающий в аэропорту, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Расследование продолжается. Транспортная полиция приступила к проверке действий руководства аэропорта.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями у участников специальной военной операции, в аэропорту Шереметьево были задержаны 15 подозреваемых, включая Алексея Кабочкина, который, по версии следствия, является организатором преступной группы.

Ранее МВД перекрыло канал незаконной миграции в Москве. Житель Истры создал схему для легализации иностранцев в России через фиктивные браки. Он открыто рекламировал бизнес, раздавая флаеры в московском метро. Его сообщники находили россиянок, согласных выйти замуж за мигрантов ради выгоды. В преступной схеме участвовали сотрудники ЗАГСа.