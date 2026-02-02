Он знал, что встреча опасна. Как проходили поиски убитого в Таиланде россиянина

Полиция Таиланда арестовала двух граждан России по подозрению в убийстве и расчленении соотечественника. Поиск убитого в Таиланде россиянина Михаила начался после обращения его матери к волонтерам, занимающимся розыском пропавших за границей. Подробности — в нашем материале.

Как проходила поисковая операция, в беседе с 360.ru рассказала волонтер Светлана Шерстобоева.

«Когда поехал на эту встречу к своим знакомым, к Дмитрию и Ярославу, Михаил знал их с лета примерно, он на всякий случай брату и маме сказал, что будет бросать локации, где он есть, потому что речь шла о финансах», — отметила она.

Зашел в дом и больше не вышел

«У меня много общих друзей у оказалось с Михаилом. То есть это, по сути, человек из моего круга. И через них я нашла телефон Ярослава. Я позвонила Ярославу: спрашиваю, как он думает, куда делся парень? Ярослав ответил, что Михаил уехал в Бангкок, у него там девушка, два месяца беременности… И настолько убедителен он был во всем этом, что у меня ни малейшего подозрения не появилось, что он мне может врать», — поделилась Шерстобоева.

Позже волонтеры и родственники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что Михаил зашел в дом, но больше оттуда не выходил.