Он знал, что встреча опасна. Как проходили поиски убитого в Таиланде россиянина
Волонтеры в Таиланде рассказали о поисках россиянина, убитого в Таиланде
Полиция Таиланда арестовала двух граждан России по подозрению в убийстве и расчленении соотечественника. Поиск убитого в Таиланде россиянина Михаила начался после обращения его матери к волонтерам, занимающимся розыском пропавших за границей. Подробности — в нашем материале.
Как проходила поисковая операция, в беседе с 360.ru рассказала волонтер Светлана Шерстобоева.
«Когда поехал на эту встречу к своим знакомым, к Дмитрию и Ярославу, Михаил знал их с лета примерно, он на всякий случай брату и маме сказал, что будет бросать локации, где он есть, потому что речь шла о финансах», — отметила она.
Зашел в дом и больше не вышел
«У меня много общих друзей у оказалось с Михаилом. То есть это, по сути, человек из моего круга. И через них я нашла телефон Ярослава. Я позвонила Ярославу: спрашиваю, как он думает, куда делся парень? Ярослав ответил, что Михаил уехал в Бангкок, у него там девушка, два месяца беременности… И настолько убедителен он был во всем этом, что у меня ни малейшего подозрения не появилось, что он мне может врать», — поделилась Шерстобоева.
Позже волонтеры и родственники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что Михаил зашел в дом, но больше оттуда не выходил.
Спустя некоторое время у матери Михаила начали требовать выкуп. По словам Шерстобоевой, общение велось через мессенджеры с функцией самоуничтожающихся сообщений, что значительно осложняло фиксацию доказательств.
«С матерью вместе я села на заднее сидение автомобиля. И в этот момент какой-то исчезающий чат у нее Telegram появился. И мы видим, что это требование о выкупе, буквально на две секунды. Затем на секунду появилась фотография, где Михаил лежал на полу со скрещенными на груди руками. Далее документы. И они просили 120 тысяч долларов», — добавила волонтер.
Добровольцы успели сохранить часть переписки, включая требования крупной денежной суммы и угрозы в адрес семьи. При этом предоставить убедительные доказательства того, что Михаил жив, вымогатели отказывались. Переговоры продолжались несколько часов и сопровождались серьезным психологическим давлением на родственников.
Как нашли тело убитого в Таиланде россиянина
Существенную роль в установлении обстоятельств произошедшего сыграли друзья Михаила, которые, по словам волонтеров, самостоятельно собирали информацию, проверяли версии и передавали данные правоохранительным органам. Это помогло значительно продвинуть расследование.
Позднее тело Михаила было обнаружено, а его мать опознала погибшего. Следствие установило, что к преступлению причастны двое граждан России, которых задержала тайская полиция. Им предъявлены обвинения, в том числе в убийстве, сокрытии тела и вымогательстве.
Останки нашли 1 февраля на пустыре у водоема в провинции Чонбури. Преступники расчленили тело и закопали фрагменты в пяти разных местах на небольшом расстоянии друг от друга. Часть останков находилась в черных пластиковых пакетах, часть — завернули в одежду. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют возможную причастность подозреваемых к другим преступным эпизодам.