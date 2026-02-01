Двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала двух граждан России по подозрению в убийстве и расчленении соотечественника. Как сообщило тайское издание Daily News , задержанных взяли под стражу в одном из отелей Бангкока.

Расчлененное тело 30-летнего Михаила Емельянова, пропавшего более трех недель назад, нашли завернутым в черные пакеты и в одежду, которую он носил в день исчезновения. Останки закопали в пяти разных местах на пустыре в провинции Чонбури.

По данным тайских СМИ, перед исчезновением мужчина получал угрожающие сообщения от соотечественника с требованием выплатить долг в 120 тысяч долларов. В переписке фигурировали угрозы «продажи органов» в случае неуплаты. Мать погибшего специально прилетела из России, чтобы подать заявление о пропаже.

Полиция провинции Чонбури сообщила, что сейчас подозреваемые — 35-летний Ярослав Д. и 38-летний Дмитрий М. — находятся под стражей и допрашиваются. Основной версией убийства считают конфликт из-за долга, возможно, связанного с наркотиками.