Россиянина расчленили за долги в Таиланде

В материале подчеркнули, что 30-летнего мужчину убили, а тело расчленили и завернули в черные пластиковые пакеты. Эксперты пока не идентифицировали обнаруженные останки, но криминалисты склоняются к тому, что они принадлежат Емельянову.

В рамках расследования дела тайские полицейские задержали в Бангкоке иностранца, его допрашивают. Издание утверждает, что причиной убийства мог стать денежный долг.

По данным телеграм-канала Shot, тело Емельянова закопали в пяти разных местах в Паттайе, неподалеку от пруда Сой Пхаттанакан. Перед этим похитители требовали 120 тысяч долларов в качестве выкупа. Источник также утверждает, что причиной убийства стал долг.

Ранее хирурга из России нашли мертвым в Таиланде.