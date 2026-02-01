Россиянина расчленили за долги в Таиланде
Thairath: расчлененные останки пропавшего россиянина нашли в Таиланде
Полицейские Таиланда обнаружили останки мужчины, предположительно, принадлежащие пропавшему 7 января россиянину Михаилу Емельянову. Об этом сообщила газета Thairath.
В материале подчеркнули, что 30-летнего мужчину убили, а тело расчленили и завернули в черные пластиковые пакеты. Эксперты пока не идентифицировали обнаруженные останки, но криминалисты склоняются к тому, что они принадлежат Емельянову.
В рамках расследования дела тайские полицейские задержали в Бангкоке иностранца, его допрашивают. Издание утверждает, что причиной убийства мог стать денежный долг.
По данным телеграм-канала Shot, тело Емельянова закопали в пяти разных местах в Паттайе, неподалеку от пруда Сой Пхаттанакан. Перед этим похитители требовали 120 тысяч долларов в качестве выкупа. Источник также утверждает, что причиной убийства стал долг.
Ранее хирурга из России нашли мертвым в Таиланде.