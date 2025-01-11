Сегодня 05:10 Несостоявшаяся убийца: что известно о покушении матери на своих детей в Красноуральске 0 0 0 Фото: Freepik Криминал

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Мать порезала своих двоих детей и покончила с собой. ЧП произошло в Красноуральске Свердловской области. По последней информации, дети живы, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Знакомые женщины рассказали 360.ru, что она была адекватной, любила своих детей и в последнее время не пила.

Что произошло В ночь на 10 января 40-летняя Наталья напала на своих семилетнего сына и девятилетюю дочь, а потом покончила с собой. Соседи слышали крики, а потом видели мальчика, который выскочил из подъезда и смог позвать на помощь. Ребенок в одних трусах босиком добежал до другого подъезда, где живут друзья семьи. Девочку позже нашли в подъезде без сознания. По всему подъезду были пятна крови, детей с резаными ранами доставили в больницу Екатеринбурга. Врачи рассказали, что у детей серьезное душевное потрясение, девочка чувствует себя хуже брата.

Фото: Freepik

Как жила семья до происшествия Наталья переехала в Красноуральск из Екатеринбурга пять лет назад. Всего у женщины четверо детей от двух мужчин. Старшая дочь уже взрослая, проживает в Екатеринбурге, средняя живет с отцом, а двое младших — девочка и мальчик школьного возраста — жили с матерью в Красноуральске. У женщины были проблемы с алкогольной зависимостью, опека даже забирала у нее детей. Потом Наталья прошла лечение, вернула детей, и с тех пор соседи знают ее как заботливую мать и приветливую женщину. Она работала санитаркой в ветеринарной клинике, сообщило издание Е1. Соседи рассказали, что женщина каждое воскресенье ходила в церковь.

Фото: Freepik

Что говорят о Наталье родственники и знакомые Бывший муж Натальи — участник СВО, недавно мужчина вернулся с передовой. Он был шокирован новостью о своей бывшей супруге и заявил, что заберет детей к себе. О Наталье он рассказал, что у нее сложная судьба — когда-то убили ее мать и погиб отец. Мужчина рассказал, что помог экс-супруге купить машину, недавно она получила водительские права. В целом он отзывается о женщине с теплотой и не понимает, как могло случиться такое. Соседи рассказали, что отец виделся с детьми, помогал семье. В гости к внукам приезжала и бывшая свекровь.

Фото: РИА «Новости»

Один из источников 360.ru рассказал, что на работе ее пьяной не видели, но она часто брала больничные. Женщину вспоминают как открытую и улыбчивую коллегу. Однако поступок Натальи вызвал недоумение. «Человек неадекватно повел себя по отношению к своим детям. Если ты не можешь их кормить и растить, это мое мнение, тогда не рожай», — заявил источник. Соседка Натальи подтвердила 360.ru, что Наталья последние лет пять не пила и была хорошей мамой. «Она употребляла, но это было лет пять назад, а потом она взялась за ум, вернула детей. Потом не пила, работала. На правах была, машину купила. Хорошая мама была», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Freepik

Женщина отметила, что Наталья заботилась о детях, с соседями всегда была приветливая, вежливая. Полтора года назад умер питомец семьи, собака породы лабрадор. Наталья очень переживала и говорила, что потеряла члена семьи, который прошел с ней все трудности. По словам соседки, Наталья «сорвалась» в новогоднюю ночь и выпивала алкоголь. Подробностей женщина не знает. Другие соседи рассказали, что Наталья была в запое с самого Нового года. Тело Натальи обнаружили на улице, женщина была в одних трусах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетних.