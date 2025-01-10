В полиции раскрыли подробности спасения изрезанных матерью детей в Красноуральске

СК завел дело после попытки матери зарезать детей в Красноуральске

В Красноуральске завели уголовное дело о покушении на убийство малолетних после попытки матери расправиться с двумя детьми. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, мотивы содеянного устанавливаются», — сказал он.

На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики. С использованием современной техники специалисты фиксируют вещественные доказательства. СК установит причины и условия, поспособствовавшие случившемуся.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от местного жителя, который увидел на улице пострадавшего семилетнего мальчика — тот с травмами сумел добраться до подъезда соседнего дома.

«Девятилетняя девочка в этот момент, также выбравшаяся из злополучной квартиры, находилась в своем подъезде в бессознательном состоянии», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сыщики уголовного розыска нашли под окнами пятиэтажки женщину 1984 года рождения. Предварительно, после покушения на жизнь собственных детей она покончила с собой.

Очевидица случившегося рассказала, что жильцы слышали крики из квартиры ночью, но подумали, что женщина хочет сделать детям укол.