Не кормила две недели. В Ленинградской области мать выселила провинившихся детей в баню

Многодетная мать выселила троих сыновей — семи, девяти и 11 лет — в баню. Так она хотела наказать детей за плохое поведение. Подробности жуткой истории — в материале 360.ru.

По данным Telegram-канала Следственного управления СК России по Ленинградской области, семья жила в СНТ «Химик-2» Кировского района. Родительница решила проучить детей за провинность и две недели назад переселила их в баню. Все это время у мальчиков не было еды.

Издание «Фонтанка» пишет, что в полицию о брошенных голодных детях сообщил неравнодушный местный житель. Он рассказал, что мальчики жили в хозпостройке даже больше двух недель и занимались попрошайничеством.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в бане мальчиков семи, девяти и 11 лет. Они были испуганы и одеты в изношенную одежду. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли детей. На данный момент они находятся в педиатрическом отделении ГБУЗ ЛО «Кировской межрайонной больницы», сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.