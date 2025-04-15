Не кормила две недели. В Ленинградской области мать выселила провинившихся детей в баню
Многодетная мать выселила троих сыновей — семи, девяти и 11 лет — в баню. Так она хотела наказать детей за плохое поведение. Подробности жуткой истории — в материале 360.ru.
По данным Telegram-канала Следственного управления СК России по Ленинградской области, семья жила в СНТ «Химик-2» Кировского района. Родительница решила проучить детей за провинность и две недели назад переселила их в баню. Все это время у мальчиков не было еды.
Издание «Фонтанка» пишет, что в полицию о брошенных голодных детях сообщил неравнодушный местный житель. Он рассказал, что мальчики жили в хозпостройке даже больше двух недель и занимались попрошайничеством.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в бане мальчиков семи, девяти и 11 лет. Они были испуганы и одеты в изношенную одежду. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли детей. На данный момент они находятся в педиатрическом отделении ГБУЗ ЛО «Кировской межрайонной больницы», сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.
Источники телеканала 78 рассказали, что у матери, применявшей жестокие методы воспитания, было пятеро детей. Двое из них уже совершеннолетние и живут от нее отдельно. Женщина воспитывала сыновей с 41-летним сожителем.
Семья жила в доме погибшего отца младших сыновей. Участок был в запущенном состоянии, а у самой женщины не было документов на дом и она не платила за коммунальные услуги. Мальчики с ноября не посещали школу, попрошайничали и жгли траву, чем пугали местных жителей.
По словам соседей, у пары были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Источник 360.ru сообщил, что мать была ранее судима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Последний раз местные видели ее в воскресенье. Тогда к семье приходил участковый, но дверь ему не открыли.
Правоохранители задержали 41-летнюю мать. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об истязании двух и более несовершеннолетних детей.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили представители местного СК.
В ближайшее время в суд отправят ходатайство об избрании ей меры пресечения. Следователи настаивают на заключении женщины под стражу.