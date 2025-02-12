12 февраля 2025 20:21 Напал со спины. Мужчина погиб после удара рецидивиста на платформе в Ново-Переделкине Жена погибшего на станции в Ново-Переделкине: мужа ударили со спины, чтобы убить 0 0 0 Эксклюзив

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Летом 2024 года житель Апрелевки получил смертельный удар в голову на платформе в Ново-Переделкине. СК завел дело о причинении вреда, повлекшего смерть по неосторожности, однако семья погибшего не согласна с выводами следствия. В беседе с 360.ru жена погибшего заявила, что ее мужа хотели убить, поэтому обвиняемый напал со спины.

«Убийство произошло 15 июля, муж ехал с работы в электричке. Он позвонил в 18:00 и сказал, что скоро будет дома. Ехать примерно 40 минут. Когда супруг перестал отвечать на звонки, мы забили тревогу и начали поиски. В итоге его нашли только через трое суток через Бюро поиска людей. Оказалось, что он лежит в больнице в реанимации в коме. А 5 октября муж умер», — рассказала она. Защита потерпевшей стороны по делу в комментарии 360.ru заявила, что обвиняемый умышленно нанес удар левой ногой мужчине в голову, когда тот стоял к нему спиной. Адвокат отметил, что потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице, не приходя в сознание.

Фото: 360.ru

«Нападение произошло из-за конфликта в электричке по дороге в Ново-Переделкино. Обвиняемый с группой лиц пристал к потерпевшему. Судя по камерам видеонаблюдения, позже он догнал его, когда тот вышел на конечной станции и ударил со спины в голову», — сказал собеседник 360.ru.

Адвокат считает, что речь идет об умышленном убийстве. В ходе следствия обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности, но санкция по этой статье не превышает двух лет лишения свободы. По словам собеседника 360.ru, свои извинения нападавший семье убитого мужчины не принес. Кроме того, выяснилось, что у него уже есть более 20 судимостей. Сейчас защита намерена добиться переквалификации дела на более тяжкую статью. В суд уже предоставили две судебно-медицинские экспертизы, подтверждающие тяжесть причиненных погибшему телесных повреждений. СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По данным ведомства, пьяный 22-летний мужчина нанес один удар ногой в голову своей жертве, когда та стояла на посадочной платформе. В результате пострадавший получил тяжелые травмы и умер. В настоящее время дело передали для рассмотрения в суд.