Бутырский суд допросил сестер Хачатурян на посмертном процессе против их отца

Бутырский суд Москвы допросил сестер Хачатурян по уголовному делу в отношении их отца Михаила, которого обвинили в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Алексей Паршин.

Он сообщил, что девушки дали показания в суде, но подробности раскрывать не стал, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.

Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении дочерей. Также его обвиняют в изготовление порнографических материалов и распространении их в интернете.

Сестры убили своего отца 27 июля 2018 года. По данным следствия, девушки зарезали родственника в квартире на Алтуфьевском шоссе. В марте 2021 года в отношении Михаила Хачатуряна возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании.