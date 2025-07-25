На скамье подсудимых 11 женщин. Чем завершилось расследование дела о торговле детьми в Москве

Следователи в Москве завершили расследование трех уголовных дел о торговле людьми против 19 подозреваемых. Подробности — в материале 360.ru.

«Следствием установлено, что обвиняемые находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Они занимались организацией их родов, обеспечивали женщин необходимыми продуктами питания, медикаментами и медицинскими услугами», — сообщила пресс-служба столичного Следкома.

Когда дети рождались, фигуранты с помощью поддельных документов регистрировали их в загсе как своих детей. С 2015 по 2022 год от матерей в другие семьи передали 14 детей. Также совершили покушение на передачу одного новорожденного, мать которого отказалась его отдавать.

В рамках расследования провели более 30 обысков в разных регионах России, изъято свыше 10 тысяч предметов и документов, назначено 120 экспертиз. Допрошено более 200 свидетелей, проведено 50 очных ставок. Обвинение предъявили 19 участникам группы, пятерых из них арестовали. Потерпевшими признали 16 человек.

Следственные действия по делу завершили, материалы направили в суд.