На скамье подсудимых 11 женщин. Чем завершилось расследование дела о торговле детьми в Москве
Прокуратура Москвы: суд приступил к рассмотрению дела о торговле детьми
Следователи в Москве завершили расследование трех уголовных дел о торговле людьми против 19 подозреваемых. Подробности — в материале 360.ru.
«Следствием установлено, что обвиняемые находили беременных женщин, не желавших оставлять себе детей. Они занимались организацией их родов, обеспечивали женщин необходимыми продуктами питания, медикаментами и медицинскими услугами», — сообщила пресс-служба столичного Следкома.
Когда дети рождались, фигуранты с помощью поддельных документов регистрировали их в загсе как своих детей. С 2015 по 2022 год от матерей в другие семьи передали 14 детей. Также совершили покушение на передачу одного новорожденного, мать которого отказалась его отдавать.
В рамках расследования провели более 30 обысков в разных регионах России, изъято свыше 10 тысяч предметов и документов, назначено 120 экспертиз. Допрошено более 200 свидетелей, проведено 50 очных ставок. Обвинение предъявили 19 участникам группы, пятерых из них арестовали. Потерпевшими признали 16 человек.
Следственные действия по делу завершили, материалы направили в суд.
Продажа новорожденных не в новинку
Ранее вынесли приговор женщине в Москве, которая пыталась продать своего ребенка за тысячу долларов. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Жасмин Александрович родила дочь 1 февраля. Через две недели после этого предложила ребенка покупателю. Полицейские задержали мать и изъяли у нее деньги и бирки новорожденной.
Суд начал рассмотрение дела о торговле детьми
В пятницу, 25 июля, с участием государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приступил к рассмотрению уголовного дела о торговле новорожденными. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«На скамье подсудимых 12 человек — супруги Наталья и Николай Патока, Юлия Логинова, а также еще девять женщин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о торговле людьми и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления», — отметили в надзорном ведомстве.
За семь лет фигуранты от биологических матерей передали 14 младенцев. Одна из обвиняемых вовлекла в преступление свою несовершеннолетнюю дочь.