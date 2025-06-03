Пытавшейся продать ребенка за тысячу долларов матери в Москве вынесли приговор

Измайловский районный суд приговорил задержанную при попытке продать новорожденного ребенка женщину к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Жасмин Александрович находилась под стражей с середины февраля за попытку продать собственного ребенка. Против нее возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Измайловский районный суд признал женщину виновной.
«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — объявила пресс-служба.
Александрович родила дочь 1 февраля и через две недели предложила ее покупателю за тысячу долларов, сообщил RT. Полиция задержала мать в квартире на улице 3-й Парковой. У нее изъяли деньги и бирки новорожденной.
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