«Мчал со скоростью 120 км/ч». Таксист-мигрант похитил девушку в Подмосковье и задавил ее парня

Мигрант, работающий в России таксистом, попытался похитить клиентку в городе Электросталь в Московской области. Подробности истории девушки, едва не обернувшаяся трагедией, — в материале 360.ru.

Молодая девушка собралась в гости к своей подруге и решила воспользоваться услугой такси. Автомобиль она заказала через местный агрегатор. Отвезти ее в точку назначения должен был водитель-мигрант.

С самого начала поездки клиентка почувствовала себя небезопасно. Мужчина начал задавать ей непристойные вопросы и вел себя странно. Девушка отправила подруге данные машины, свою геолокацию и маршрут, по которому должен был пролегать путь.

Однако таксист неоднократно нарушил заданный путь и проехал несколько нужных поворотов. Тогда пассажирка связалась со своим возлюбленным, и он тут же выехал на встречу автомобилю такси, чтобы спасти девушку.