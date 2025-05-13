«Мчал со скоростью 120 км/ч». Таксист-мигрант похитил девушку в Подмосковье и задавил ее парня
Мигрант, работающий в России таксистом, попытался похитить клиентку в городе Электросталь в Московской области. Подробности истории девушки, едва не обернувшаяся трагедией, — в материале 360.ru.
Молодая девушка собралась в гости к своей подруге и решила воспользоваться услугой такси. Автомобиль она заказала через местный агрегатор. Отвезти ее в точку назначения должен был водитель-мигрант.
С самого начала поездки клиентка почувствовала себя небезопасно. Мужчина начал задавать ей непристойные вопросы и вел себя странно. Девушка отправила подруге данные машины, свою геолокацию и маршрут, по которому должен был пролегать путь.
Однако таксист неоднократно нарушил заданный путь и проехал несколько нужных поворотов. Тогда пассажирка связалась со своим возлюбленным, и он тут же выехал на встречу автомобилю такси, чтобы спасти девушку.
Молодой человек догнал машину и попытался перегородить ей дорогу, однако таксист не сбавил скорость (его спидометр показывал 120 километров в час) и сбил его. Мужчина оказался на капоте и проехал так четыре километра. Водителя не остановило даже то, что часть пути пролегала мимо отделения полиции. На опубликованных в Сети кадрах, которые снимала пострадавшая девушка, видно, как ее парень лежит на разбитом лобовом стекле движущегося автомобиля, а водитель игнорирует просьбы остановить автомобиль.
Таксист затормозил лишь у здания местной чайханы. В этот момент к машине подошли знакомые водителя, которые начали осыпать пассажирку и ее возлюбленного угрозами и требованиями о том, чтобы они никому не рассказывали о случившемся.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который пытался похитить девушку. Пострадавшая поделилась беспокойством о том, что мужчина сможет избежать наказания, потому что ее уже переводили из потерпевшей в свидетели и вернули статус только после жалобы адвоката.
Ранее вице-спикер Госдумы, первый заместитель партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с предложением о введении функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами. По его мнению, эта мера необходима из-за роста числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами в России.