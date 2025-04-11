Россиянам захотели разрешить отказываться от таксистов-мигрантов. А кто работать будет?

В предложениях российских агрегаторов такси предложили ввести функцию отказа от поездок с водителем-мигрантом. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил вице-спикер Госдумы, первый заместитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», — сказал он.

Автор инициативы считает, что благодаря этому в России можно остановить наблюдаемый в последние годы рост правонарушений, которые совершают иностранные граждане, работающие в такси. Даванков сослался на данные МВД и подчеркнул, что количество преступлений мигрантов за последний год увеличилось на 17,3%.

Кроме того, эта мера поможет поддержать российских граждан-водителей такси, потому что пассажиры будут отдавать предпочтение им. Предложение направили министру транспорта РФ Роману Старовойту.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил руководству сервиса «Яндекс.Такси» исключить комиссионные сборы для водителей «детского» тарифа. По его мнению, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране и продемонстрирует социальную ответственность компании.