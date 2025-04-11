В Госдуме объяснили пользу функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами

Необходимость введения функции отказа от поездок с таксистами-мигрантами вызвана ростом преступлений, совершаемых иностранными гражданами в России. Об этом в своем запросе на имя главы Минтранса указал вице-спикер Госдумы, первый заместитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне отдельные субъекты Российской Федерации уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием», — сообщил он.

Даванков напомнил о нескольких резонансных уголовных делах, обвиняемыми по которым были иностранные граждане. В феврале этого года в Москве осудили мигранта, отравлявшего и грабившего пассажиров, а в прошлом месяце в Нижегородской области ранее судимый иностранец изнасиловал местную жительницу, которую вез в такси.

Депутат направил предложение министру транспорта России Роману Старовойту. Автор инициативы считает, что принятие этого ограничения может остановить наблюдаемый в последние годы рост правонарушений и поддержать российских граждан — водителей такси, потому что пассажиры будут отдавать предпочтение им.