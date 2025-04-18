«Коррупционеры подрывают страну изнутри». Экс-руководителей Курщины назвали врагами

Вслед за бывшим губернатором Курской области Алексеем Смирновым суд отправил под арест его многолетнего соратника, экс-председателя областного правительства Алексея Дедова. Оба они обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела Корпорация развития региона.

Многомиллионная кража Изначально структура создавалась исключительно как проектный офис для сопровождения инвесторов. Но стараниями чиновников организация превратилась в настоящую супер-монополию. Наряду с оборонительными сооружениями КРКО возводила ФАПы и авиационную инфраструктуру, получала земли под КРТ, выкупала бренды алкогольных напитков чуть не стала единственным поставщиком лекарств для нужд региона. Соответствующее постановление подготовили перед назначением Александра Хинштейна на пост врио губернатора, но тот заблокировал документ. «В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено — вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 миллиарда рублей», — написал Хинштейн в Telegram-канале. Средства выделяли на строительство фортификационных сооружений, но их присвоило руководство КРКО и их подрядчики.

Куда шли миллиарды? Только с конца 2024 года в Курской области возбудили более 10 уголовных дел, связанных с корпорацией. Наряду с экс-губернатором и экс-предправительства арестовали директора КРКО Владимира Лукина, троих его бывших заместителей и руководителей компаний-подрядчиков. Но есть еще и уголовные дела, которые параллельно расследуют в Иванове, где тех же руководителей и подрядчиков КРКО уличили в хищениях при капитальном ремонте многоквартирных домов. Лукин ранее работал советником по ЖКХ губернатора Ивановской области, но после переезда в Курск в 2021 году забрал с собой многих подельников-подчиненных, где они развернулись уже во всю мощь.

Как минимум, трое ответчиков по многомиллиардному антикоррупционному иску Генпрокуратуры, не считая самого Лукина, имеют «ивановский след». В их числе — бывшие главы департамента ЖКХ и Фонда капремонта Ивановской области.

Прежние руководители Курской области просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего государственного подрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни опыта, ни должной компетенции, ни элементарного штата специалистов. Прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой реакции не наблюдалось.

Фото: РИА «Новости»

Мздоимцы и коррупционеры «Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идет о воровстве в сфере обороны», — подчеркнул Хинштейн. Он выразил уверенность, что все лица, причастные к беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам, понесут заслуженное наказание, несмотря на должности. Правительство Курщины и дальше планирует активно сотрудничать с правоохранителями в наведении порядка, о чем Хинштейн говорил с первых дней работы в регионе. Уголовные дела против КРКО возбудили именно по обращениям властей. Врио губернатора выразил благодарность коллегам из прокуратуры, МВД, ФСБ и других ведомств за принципиальность и твердость в деле антикоррупционного очищения Курской области. Хинштейн уверен, что землю удастся освободить не только от внешних, но и внутренних врагов.