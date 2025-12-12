Ищут по всему миру. Как Олег Кан превратился из «короля» в контрабандиста, «умер» и получил срок
«Крабового короля» Олега Кана приговорили к 24 годам колонии заочно за контрабанду. Дело против промышленника завели в 2018 году, накануне передела рыбного рынка на Сахалине. Подробности — в материале 360.ru.
Кто такой Олег Кан
Олег Кан — бизнесмен, стоявший у истоков рыбодобывающей промышленности на Сахалине. В 1992 году он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства и стал работать на рыбопромысловых судах.
С 1995-го и следующие 13 лет был гендиректором предприятия «Вакканай», с 2019-го — советником гендиректора ООО «Приморская рыболовная компания»,
Много лет предприятия Кана были лидерами по квотам на вылов краба. В заслугу «королю» ставили развитие поставок в Японию, Китай и Южную Корею, благодаря чему продукт подорожал в несколько раз.
В 2016 году бизнесмен организовал фонд «Родные острова» для поддержки социальных инициатив на Сахалине. Его сын, глава «Курильского универсального комплекса», занимался выводом из кризиса комбината «Островной».
Когда стали сгущаться тучи
Тучи над бизнесменом стали сгущаться в 2017 году, когда неизвестные обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и предложили перекроить рынок — уйти от «исторического принципа», по которому за старыми компаниями закреплялись участки на добычу водных ресурсов.
«Исторический принцип распределения квот — основа нашего бизнеса. Во-первых, у рыбаков уже сформировалась привычка, все адаптировались к этой системе. Во-вторых, многие компании давно работают через инвестквоты и вложили большие деньги в строительство новых судов, в большинстве это кредитные ресурсы», — заявил тогда президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
В СМИ предположили, что на рынок хотят ввести нового крупного игрока. Предположительно, речь шла о Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка. Тот не раз предлагал Кану партнерство.
Мы отказались: это не наш профиль, мы специализируемся на крабе, а РРПК добывает рыбу. Через какое-то время на федеральных каналах стали выходить сюжеты о крабовом бизнесе, в которых упоминали меня.
Олег Кан
Предприниматель предположил, что при отсутствии договоренностей Франк не остановится. Но в РРПК отрицали, что имеют что-то против Кана.
Контрабанда и убийство
Журналисты связали Кана с убийством предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабандой краба. После этого в компаниях «короля» начались обыски. На защиту бизнесмена встали члены Ассоциации встали члены Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина.
Кан не комментировал слухи об убийстве, а обвинения в контрабанде считал несостоятельными.
«У наших компаний было столько квот, что не до браконьерства. Я вас уверяю: последние минимум 10 лет крабовый бизнес — белый и пушистый. И, конечно, он прибыльный, и им выгодно заниматься на Дальнем Востоке: рядом основные потребители из азиатских стран», — уверял он.
Защита Кана утверждала, что его хотят выдавить с поля деятельности в интересах третьих лиц и завладеть активами.
«Мы писали об этом в прокуратуру, здесь есть все признаки заказного дела. Тем не менее в 2024 году „крабовый король“ получил первый приговор за убийство — ему назначили 17 лет колонии, а спустя год — второй», — говорили адвокаты.
Они также пытались прекратить производство якобы в связи со смертью «крабового короля», которого ныне ищут по всему миру. Генпрокуратура указала на отсутствие регистрации и заявлений от родственников, а сообщение адвокатов расценили как инсценировочное.
Последний приговор
Фрунзенский районный суд Владивостока 12 декабря заочно приговорил промышленника к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным к создании преступного сообщества, контрабанде за рубеж свыше 3,4 тысячи тонн краба и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на общую сумму свыше шести миллиардов рублей.
По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Кан организовал группировку, поставлявшую краба за границу по заниженным ценам через подконтрольные офшорные компании.
«При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным Кану и зарегистрированным в офшорных зонах компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах», — заявили в Генпрокуратуре.
Помимо срока Кану назначили штраф в пять миллионов рублей, запрет на внешнеэкономическую деятельность на три года и ограничение свободы на два года. Исполнение приговора начнется с момента фактического задержания бизнесмена.