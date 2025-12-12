Сегодня 19:20 Ищут по всему миру. Как Олег Кан превратился из «короля» в контрабандиста, «умер» и получил срок 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Криминал

«Крабового короля» Олега Кана приговорили к 24 годам колонии заочно за контрабанду. Дело против промышленника завели в 2018 году, накануне передела рыбного рынка на Сахалине. Подробности — в материале 360.ru.

Кто такой Олег Кан Олег Кан — бизнесмен, стоявший у истоков рыбодобывающей промышленности на Сахалине. В 1992 году он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства и стал работать на рыбопромысловых судах. С 1995-го и следующие 13 лет был гендиректором предприятия «Вакканай», с 2019-го — советником гендиректора ООО «Приморская рыболовная компания», Много лет предприятия Кана были лидерами по квотам на вылов краба. В заслугу «королю» ставили развитие поставок в Японию, Китай и Южную Корею, благодаря чему продукт подорожал в несколько раз. В 2016 году бизнесмен организовал фонд «Родные острова» для поддержки социальных инициатив на Сахалине. Его сын, глава «Курильского универсального комплекса», занимался выводом из кризиса комбината «Островной».

Фото: РИА «Новости»

Когда стали сгущаться тучи Тучи над бизнесменом стали сгущаться в 2017 году, когда неизвестные обратились с письмом к президенту Владимиру Путину и предложили перекроить рынок — уйти от «исторического принципа», по которому за старыми компаниями закреплялись участки на добычу водных ресурсов. «Исторический принцип распределения квот — основа нашего бизнеса. Во-первых, у рыбаков уже сформировалась привычка, все адаптировались к этой системе. Во-вторых, многие компании давно работают через инвестквоты и вложили большие деньги в строительство новых судов, в большинстве это кредитные ресурсы», — заявил тогда президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. В СМИ предположили, что на рынок хотят ввести нового крупного игрока. Предположительно, речь шла о Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка. Тот не раз предлагал Кану партнерство.

Мы отказались: это не наш профиль, мы специализируемся на крабе, а РРПК добывает рыбу. Через какое-то время на федеральных каналах стали выходить сюжеты о крабовом бизнесе, в которых упоминали меня. Олег Кан

Предприниматель предположил, что при отсутствии договоренностей Франк не остановится. Но в РРПК отрицали, что имеют что-то против Кана.

Фото: РИА «Новости»

Контрабанда и убийство Журналисты связали Кана с убийством предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабандой краба. После этого в компаниях «короля» начались обыски. На защиту бизнесмена встали члены Ассоциации встали члены Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалина. Кан не комментировал слухи об убийстве, а обвинения в контрабанде считал несостоятельными. «У наших компаний было столько квот, что не до браконьерства. Я вас уверяю: последние минимум 10 лет крабовый бизнес — белый и пушистый. И, конечно, он прибыльный, и им выгодно заниматься на Дальнем Востоке: рядом основные потребители из азиатских стран», — уверял он. Защита Кана утверждала, что его хотят выдавить с поля деятельности в интересах третьих лиц и завладеть активами. «Мы писали об этом в прокуратуру, здесь есть все признаки заказного дела. Тем не менее в 2024 году „крабовый король“ получил первый приговор за убийство — ему назначили 17 лет колонии, а спустя год — второй», — говорили адвокаты. Они также пытались прекратить производство якобы в связи со смертью «крабового короля», которого ныне ищут по всему миру. Генпрокуратура указала на отсутствие регистрации и заявлений от родственников, а сообщение адвокатов расценили как инсценировочное.

Фото: РИА «Новости»

Последний приговор Фрунзенский районный суд Владивостока 12 декабря заочно приговорил промышленника к 24 годам лишения свободы. Его признали виновным к создании преступного сообщества, контрабанде за рубеж свыше 3,4 тысячи тонн краба и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на общую сумму свыше шести миллиардов рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Кан организовал группировку, поставлявшую краба за границу по заниженным ценам через подконтрольные офшорные компании. «При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным Кану и зарегистрированным в офшорных зонах компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в таможенных органах», — заявили в Генпрокуратуре. Помимо срока Кану назначили штраф в пять миллионов рублей, запрет на внешнеэкономическую деятельность на три года и ограничение свободы на два года. Исполнение приговора начнется с момента фактического задержания бизнесмена.