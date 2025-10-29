Для «крабового короля» Кана запросили 24 года тюрьмы

Обвинение запросило 24 года колонии сахалинскому промышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов и контрабанде живого краба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Государственным обвинителем в качестве наказания предложено определить Кану окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима», — заявили в инстанции.

Также обвинение запросило штраф в размере пяти миллионов рублей и лишение Кана права руководить учреждениями, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность.

«Крабового короля» заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010-м. Предприниматель тоже занимался добычей краба.

В июне этого года суд взыскал с сына Кана 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства два дома и четыре земельных участка.