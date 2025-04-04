«Как культурно все было». Пенсионеры из Петербурга заложили квартиру, чтобы спастись от мошенников

Пенсионеры из Санкт-Петербурга под воздействием телефонных мошенников заложили свою квартиру и отдали все сбережения злоумышленникам. Потерпевшая Елена Васильевна рассказала 360.ru подробности, каким образом украинские аферисты обманули их с мужем.

Пересчет пенсии

По словам женщины, первый звонок поступил от человека, представившегося сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил о необходимости переоформления выплат из-за «недосчета». В это время пенсионеры находились на даче в Киришах.

«Они нам сказали, что нам надо прийти в пенсионный фонд и там переоформить пенсию. Потому что недосчет у нас. У мужа за 1,5 года, а мне за четыре месяца», — рассказала Елена Васильевна.

Служба безопасности банка

После этого подключился лже-сотрудник службы безопасности банка из Москвы. Он убедил пенсионеров, что их данные используют для оформления кредитов, и посоветовал срочно взять деньги самим.

«Он все время нам звонил, говорил, что мошенники уже пытались взять два кредита в разных банках на наши имена. Говорил, что нужно срочно их опередить, самим взять кредиты, чтобы им не дали», — объяснила собеседница 360.ru.