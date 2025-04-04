«Как культурно все было». Пенсионеры из Петербурга заложили квартиру, чтобы спастись от мошенников
Украинские мошенники развели пенсионерку из Петербурга на 3 миллиона рублей
Пенсионеры из Санкт-Петербурга под воздействием телефонных мошенников заложили свою квартиру и отдали все сбережения злоумышленникам. Потерпевшая Елена Васильевна рассказала 360.ru подробности, каким образом украинские аферисты обманули их с мужем.
Пересчет пенсии
По словам женщины, первый звонок поступил от человека, представившегося сотрудником Пенсионного фонда. Он сообщил о необходимости переоформления выплат из-за «недосчета». В это время пенсионеры находились на даче в Киришах.
«Они нам сказали, что нам надо прийти в пенсионный фонд и там переоформить пенсию. Потому что недосчет у нас. У мужа за 1,5 года, а мне за четыре месяца», — рассказала Елена Васильевна.
Служба безопасности банка
После этого подключился лже-сотрудник службы безопасности банка из Москвы. Он убедил пенсионеров, что их данные используют для оформления кредитов, и посоветовал срочно взять деньги самим.
«Он все время нам звонил, говорил, что мошенники уже пытались взять два кредита в разных банках на наши имена. Говорил, что нужно срочно их опередить, самим взять кредиты, чтобы им не дали», — объяснила собеседница 360.ru.
Для координации к семье прикрепили «куратора», который ежедневно давал указания, угрожая конфискацией имущества. Под его давлением пенсионеры взяли кредит в Сбербанке на 250 тысяч рублей и перевели деньги мошенникам через ВТБ. Затем они заложили квартиру в Санкт-Петербурге, оформив кредит на три миллиона рублей. Позже их заставили продать автомобиль за 350 тысяч рублей.
Постоянное давление
Злоумышленники демонстрировали отличное знание Киришей, что позволяло им манипулировать жертвами. Они точно называли расположение банков, адреса их филиалов и даже маршруты, по которым пенсионерам нужно было передвигаться. Эта информация создавала иллюзию легитимности: жертвы верили, что имеют дело с официальными сотрудниками, разбирающимися в локальных особенностях города.
Нам сразу мозги запудрили. И потом, как культурно все это было. Они все разговаривают, и говорят, и говорят. Мы даже толком между собой общаться не могли с мужем. Потому что они постоянно телефон прослушивали. Они все время звонили и давали указания. Вот давайте, вставайте, завтракайте. Надо ехать туда-то, надо ехать в такой банк, надо в такой банк, в этом не дают, поезжайте.
Елена Васильевна
пострадавшая
Для убедительности мошенники даже имитировали видеосвязь с неким «майором Орловым» из службы безопасности Центробанка России, который обещал защиту в обмен на выполнение инструкций.
Несмотря на обращение в полицию, по словам женщины, расследование пока далеко не продвинулось и найти злоумышленников не удалось.