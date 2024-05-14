Пьяный мужчина напал на подростка у магазина в Подмосковье. Что произошло | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 15:09 «Я тебя заколю». Пьяный мужчина с ножом преследовал подростка в Шатуре Источник 360.ru: пьяный житель Шатуры грозился заколоть подростка из-за осколков Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Пьяный мужчина с ножом набросился на подростка недалеко от продуктового магазина в Шатуре. Источник сообщил 360.ru, что нападавший распивал алкоголь на улице, ему не понравилось, что юноша убрал с дороги осколки от битых бутылок.

Ссора из-за стекла

Парень шел в магазин в наушниках, по дороге он заметил двоих взрослых мужчин, распивавших алкоголь, а затем увидел на дороге разбитые бутылки. Дети, которые гуляли в этом дворе, могли пораниться, поэтому подросток отбросил осколки в сторону.

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Видимо, это не понравилось одному из выпивавших. Мужчина решил окликнуть юношу, но из-за громкой музыки в наушниках тот не обратил внимания на возгласы незнакомца. Но затем юноша почувствовал, что за ним кто-то идет и заметил одного из выпивавших. Завязалась драка.

«Я тебя заколю»

Оппонент начал бить подростка руками и ногами, тот ударил мужчину по лицу, и у него пошла кровь из носа. По словам собеседника 360.ru, когда нападавший это заметил, то встал и начал идти на молодого человека со словами: «Я тебя заколю». Угрозу он повторял, преследуя юношу — шел за ним еще метров 10-20. После мужчина удалился.

Парень хотел вернуть в общежитие, но вспомнил, что так и не дошел в магазин и решил вернуться. Когда он подходил к зданию, то увидел, что оппонент идет в его сторону с ножом.

«Зашел в магазин, две девушки-работницы хотели закрыть дверь на ключ, но не успели. Он уже подошел к двери. Сначала кричал, чтобы открыл дверь», — сообщил источник.

Замахивался на детей

Дверь была стеклянной, мужчина бил ее ножом и ногами. Когда он разбил стекло, то попытался порезать подростку руку, чтоб тот отпустил дверь. Вместе с сотрудницами юноша кинулся в подсобку, они пытались по камерам высмотреть, где находится злоумышленник.

Оказалось, что в магазин мужчина заходить не стал, а уселся на лавку недалеко от здания. Агрессивный мужчина не гнушался замахиваться на проходивших мимо детей. Пострадавший подросток с сотрудницами магазина дождались приезда полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья, у мужчины изъяли кухонный нож. Правонарушителем оказался 37-летний местный житель.

Ранее в Подмосковье произошел другой случай пьяного нападения. Двое мужчин избили семейную пару в Люберцах.