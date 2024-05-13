«Пьяные и неадекватные». Стали известны подробности избиения семейной пары в Люберцах | 360°

13 мая 2024, 20:29
«Пьяные и неадекватные». Стали известны подробности избиения семейной пары в Люберцах
Избитый пьяными соседями житель Люберец: раньше злоумышленники приставали к сыну
Два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах. Пострадавший Сергей раскрыл 360.ru детали происшествия.
«Я нападавших не знаю, только по новостям. Мы приехали к дому, жена вышла из машины, а я начал ее парковать. Супруга пошла в строну подъезда», — поделился мужчина.
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Когда Сергей уже припарковал машину, то заметил, что неизвестные ударили его жену. Женщина упала, а те начали пинать ее ногами.
«Я бросил машину и побежал на нападавших. Одному сразу врезал», — рассказал Сергей.
Однако мужчина сломал ногу, когда прыгал с бордюра. Но он все равно мужественно защищал свою возлюбленную, несмотря на травму.
«Второй напал сзади. Я его через себя перебросил. Машина подъехала, люди выскочили. Этим все и закончилось. Но жену я защитил!» — добавил собеседник 360.ru.
Сам мужчина нападавших до происшествия не видел. Однако, по словам жены и других очевидцев, они ранее приставали к его сыну.
«Никогда не видел этих соседей. Видимо, снимают [квартиру], появились недавно. В лицо их не знаю», — пояснил он.
Как уточнил Сергей, конфликт начался после того, как его супруга решила поинтересоваться, что же двое взрослых мужчин хотели от ее ребенка, в ход пошли кулаки.
«Они пьяные, неадекватные, стали толкать, ударили в лицо, потом начался этот кипиш», — сообщил пострадавший.
Супруги написали заявление в полицию. Сейчас они находятся в больнице. Мужчине сделали операцию на ноге, наложили пластину и болты. У женщины — сильное сотрясение.
«Тяжело ей ходить, все болит», — сказал Сергей.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин.
Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении семейной пары. В пресс-службе СУ СК России по Московской области уточнили, что участников конфликта допросили, назначены медицинские судебные экспертизы. Расследование продолжается.
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