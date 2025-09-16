«Я тебе *** покажу!» Бородачей с ножами арестовали за дебош в подмосковной электричке

Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения троим мужчинам по обвинению хулиганстве. Случай стал резонансным после того, как в Сети распространилось видео потасовки: троица бородачей угрожала ножом контролеру и вступившемся за нее мужчине. Что теперь грозит дебоширам?

Драка в подмосковной электричке 12 сентября

Трое мужчин 12 сентября отказались оплачивать проезд в электропоезде Волоколамск — Серпухов на перегоне станций Подольск — Столбовая. Безбилетники получили замечание от женщины-контролера. Один из пассажиров поддержал работницу железных дорог, тогда дебоширы стали размахивать кулаками.

На попавшем в Сеть ролике видно, как один из хулиганов ударил вступившегося за контролера мужчину кулаком, а затем выхватил нож и начал наставлять его на оппонента.

«Я вас попросила показать билет, вы начали прыгать», — кричала контролер.

«Я тебе *** покажу!» — ответил один из дебоширов.