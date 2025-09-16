«Я тебе *** покажу!» Бородачей с ножами арестовали за дебош в подмосковной электричке
Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения троим мужчинам по обвинению хулиганстве. Случай стал резонансным после того, как в Сети распространилось видео потасовки: троица бородачей угрожала ножом контролеру и вступившемся за нее мужчине. Что теперь грозит дебоширам?
Драка в подмосковной электричке 12 сентября
Трое мужчин 12 сентября отказались оплачивать проезд в электропоезде Волоколамск — Серпухов на перегоне станций Подольск — Столбовая. Безбилетники получили замечание от женщины-контролера. Один из пассажиров поддержал работницу железных дорог, тогда дебоширы стали размахивать кулаками.
На попавшем в Сеть ролике видно, как один из хулиганов ударил вступившегося за контролера мужчину кулаком, а затем выхватил нож и начал наставлять его на оппонента.
«Я вас попросила показать билет, вы начали прыгать», — кричала контролер.
«Я тебе *** покажу!» — ответил один из дебоширов.
Задержание и уголовное дело
Пассажиры снимали происходящее на телефоны, благодаря чему удалось избежать трагедии. К месту происшествия подоспели сотрудники в служебных манишках, которые вытеснили хулиганов из вагона. Но в дальнейшем по какой-то причине им дали уйти.
На следующий день в Сети появилось множество роликов из электрички. Некоторые популярные Telegram-каналы выразили надежду, что полиция поймает дебоширов и привлечет их к ответственности.
Позже сотрудники ОМОН задержали злоумышленников — они ворвались в некое общежитие и уложили одного из нападавших лицом в пол. Еще двоих дебоширов поймали у подъезда дома. Всех троих доставили в отдел, двое нападавших извинились на камеру.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская были установлены личности нарушителей и, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, они были задержаны и доставлены в дежурную часть транспортной полиции», — сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
Какое наказание грозит дебоширам из подмосковной электрички
Восточный следственный отдел СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Накануне Дорогомиловский суд Москвы арестовал фигурантов сроком на два месяца, их заключили под стражу. Теперь предполагаемым преступникам грозит до семи лет лишения свободы.