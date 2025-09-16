«Я тебе *** покажу!» Бородачей с ножами арестовали за дебош в подмосковной электричке

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дорогомиловский суд Москвы избрал меру пресечения троим мужчинам по обвинению хулиганстве. Случай стал резонансным после того, как в Сети распространилось видео потасовки: троица бородачей угрожала ножом контролеру и вступившемся за нее мужчине. Что теперь грозит дебоширам?

Драка в подмосковной электричке 12 сентября

Трое мужчин 12 сентября отказались оплачивать проезд в электропоезде Волоколамск — Серпухов на перегоне станций Подольск — Столбовая. Безбилетники получили замечание от женщины-контролера. Один из пассажиров поддержал работницу железных дорог, тогда дебоширы стали размахивать кулаками.

На  попавшем в Сеть ролике видно, как один из хулиганов ударил вступившегося за контролера мужчину кулаком, а затем выхватил нож и начал наставлять его на оппонента.

«Я вас попросила показать билет, вы начали прыгать», — кричала контролер.

«Я тебе *** покажу!» — ответил один из дебоширов.

Фото: РИА «Новости»

Задержание и уголовное дело

Пассажиры снимали происходящее на телефоны, благодаря чему удалось избежать трагедии. К месту происшествия подоспели сотрудники в служебных манишках, которые вытеснили хулиганов из вагона. Но в дальнейшем по какой-то причине им дали уйти.

На следующий день в Сети появилось множество роликов из электрички. Некоторые популярные Telegram-каналы выразили надежду, что полиция поймает дебоширов и привлечет их к ответственности.

Позже сотрудники ОМОН задержали злоумышленников  — они ворвались в некое общежитие и уложили одного из нападавших лицом в пол. Еще двоих дебоширов поймали у подъезда дома. Всех троих доставили в отдел, двое нападавших извинились на камеру.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская были установлены личности нарушителей и, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, они были задержаны и доставлены в дежурную часть транспортной полиции», — сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

Какое наказание грозит дебоширам из подмосковной электрички

Восточный следственный отдел СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье 213 о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Накануне Дорогомиловский суд Москвы арестовал фигурантов сроком на два месяца, их заключили под стражу. Теперь предполагаемым преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

