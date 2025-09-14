Появилось видео нападения безбилетников на контролеров в подмосковной электричке

МВД: трое мужчин в электричке в Подмосковье напали с ножом на контролеров

Подозреваемых в нападении на контролеров в электричке Волоколамск — Серпухов задержали по горячим следам. Видео устроенной ими драки показала пресс-служба Управления транспорта МВД России по Центральному федеральному округу.

«Конфликт с контролерами произошел из-за отказа платить за проезд. Затем он перерос в драку с пассажирами, которые вступились за работников транспорта», — сообщили правоохранители.

Мужчины бросались на оппонентов и нецензурно выражались. Один из них угрожал ножом.

Узнав о произошедшем, полицейские вычислили безбилетников и при поддержке Росгвардии задержали по горячим следам. Им грозит срок по части второй статьи 213 УК России («Хулиганство»).

