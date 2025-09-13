Угрожавших ножом контролеру подмосковной электрички безбилетников задержали

Устроившие скандал с угрозами и нападением на пассажиров в подмосковной электричке трое безбилетников стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Как сообщила пресс-служба Западного МСТУ на транспорте, подозреваемых задержали.

По данным ведомства, злоумышленники напали на контролера-кассира электрички, следовавшей из Волоколамска в Серпухов, на перегоне между станциями Подольск — Столбовая, когда с них потребовали оплатить проезд.

В пресс-службе подчеркнули, что безбилетники угрожали ножом и применили насилие в отношении контролера и пассажиров.

Дебоширов задержали в Москве. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд для ареста подозреваемых.

В марте этого года пьяный пассажир электрички Черепаново — Барнаул устроил дебош в вагоне и остановил движение состава, дернув стоп-кран. Сотрудники транспортной безопасности при участии пассажиров связали дебошира и передали его сотрудникам полиции на станции. Против него завели уголовное дело о хулиганстве.