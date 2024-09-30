«Избивали как собак». Освобожденный из рабства под Тулой рассказал, как работал на цыган

Цыгане обещаниями о сезонном заработке заманивали жителей Подмосковья на ферму в Тульской области, где заставляли их бесплатно работать. Сотрудников регулярно избивали за любую провинность и не позволяли им сбежать. Подробно об этом 360.ru рассказал Владимир, которому удалось освободиться из трудового рабства.

Называли рабами

Он объяснил, что хозяева фермы заставляли рабочих собирать яблоки, но не платили денег за труд.

«Они нас поймали в Подмосковье, за Солнечногорском. <…> Вывезли нас в Тульскую область, заставили нас яблоки под рабством собирать. Продали нас. Я даже видел, как с ними деньгами рассчитывались. А там [мы] уже под палками работали», — отметил Владимир.

По его словам, в трудовом рабстве он провел почти месяц. Владельцы фермы не считали рабочих за людей и унижали их, добавил мужчина.

«Хозяева-цыгане говорили: „Вы рабы, не люди“. <…> [Обращались] по-скотски <…>. Кормежка была: обед — 15 минут. Ты за 15 минут должен был пообедать и сесть уже в автобус. Как чайка, проглотил все — и дальше поехал», — подчеркнул он.

Вылавливали сбежавших

Чтобы избежать обвинений, хозяева фермы заставили сотрудников подписать липовый договор.

«Если ты пропустишь яблочко — палкой по башке получишь. Да, там физическую силу применяли. Никто не заплатил. Они нас заставили подписать договор, что мы работаем самостоятельно. Это было не самостоятельно, это была принудиловка», — пояснил Владимир.

Цыгане полностью контролировали работников и следили за тем, чтобы никто из них не сбежал. Они избивали тех, кто совершал попытку вырваться на волю, заявил собеседник 360.ru.

«Некоторые люди пытались сбежать, их вылавливали и избивали там как собак. Просто избивают и потом выпинывают на работу», — заключил он.

Вырваться из трудового рабства сотрудникам удалось благодаря прибывшим на место волонтерам. В Туле работники написали заявление в полицию и рассказали правоохранителям о случившемся.

«К нам приехали волонтеры, милиция приехала. Вот мы из-за этого так и вышли», — добавил Владимир.

Представитель движения «Альтернатива» рассказала 360.ru, что на ферме работали примерно 40 человек. Некоторые из них находились там уже два и более месяца.