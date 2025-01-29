29 января 2025 15:34 Взятка силовику и внезапное увольнение. Главное о задержании экс-главы «Фонбета» Анохина Совладелец «Фонбета» Маслов: Анохин прервал отношения с фирмой в конце декабря 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Задержание экс-гендиректора «Фонбета»

Букмекерская компания «Фонбет» стала героем новостей после сообщений о задержании генерального директора Сергея Анохина, подозреваемого в даче взятки. В фирме отказались от руководителя, заявив, что он покинул пост, а новым главой стал Константин Линев. Это не первый скандал в долгой истории «Фонбета». Чем еще известен крупнейший букмекер России, узнал 360.ru.

Задержание Анохина и смена директора «Фонбета» О задержании сменившего пост вице-президента Российского футбольного союза на генерального директора компании «Фонбет» Сергея Анохина сообщили Telegram-каналы Baza и Mash. Авторы публикаций уточнили, что причиной стало подозрение о даче взятки в 50 миллионов рублей сотруднику силовых структур, которого также задержали. Источники «Коммерсанта» заявили, что Анохин стал подозреваемым по уголовному делу, следователи подали ходатайство в Басманный суд Москвы об избрании ему меры пресечения. Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов в комментарии 360.ru заявил, что задержание Анохина с компанией никак не связано.

Мы так же, как и все, узнали обо всем из СМИ. Сергей Александрович с нами с декабря прервал взаимоотношения. У нас была процедура передачи дел, и фактически мы его после Нового года не видели. Михаил Маслов совладелец «Фонбета»

Маслов подчеркнул, что Анохин сконцентрировался на спортивных проектах, которыми занимался ранее. В пресс-службе «Фонбета» уточнили, что исполняющим обязанности директора» стал Константин Линев. «Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы ее знаем сегодня — надежной, прозрачной, подотчетной и социально ориентированной», — заявили в компании. При этом Анохин все еще числится генеральным директором ООО «Фонкор» — юридического лица букмекерской фирмы. «Мы крупная компания, и смена руководства занимает определенное время», — объяснил Маслов.

Фото: РИА «Новости»

Чем прославилась компания «Фонбет» «Фонбет» — одна из старейших российских букмекерских контор. Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий Мачульский, выходец из игорной индустрии Вадим Сидоров и банкир Андрей Розов. Компания завоевала российский букмекерский рынок, первой предложив клиентам делать ставки прямо во время матчей. Это стало ее основным преимуществом перед конкурентами. К 2013 году выручка фирмы превысила миллиард рублей. По итогам 2024 года она составила 610 миллиардов рублей. К такому выводу пришел эксперт беттинга Владимир Прокофьев, сопоставивший сумму целевых отчислений фирмы. По закону букмекеры обязаны перечислять 2% от всех полученных от клиентов денег на спортивные и социальные проекты. «Фонбет» потратил на эти цели 12,2 миллиарда рублей. В прошлом году «Фонбет» стал генеральным спонсором Федерации падела России и оплатил проведение четырех турниров, включая национальный чемпионат. Также букмекер сохранил титульное спонсорство Российской Федерации баскетбола, сотрудничал с пятью футбольными клубами Премьер-лиги, выступил титульным спонсором русскоязычной трансляции турнира YaLLa Compass 2024 по игре Counter-Strike 2, который прошел в Абу-Даби. «Фонбет» тратит много денег на благотворительные проекты, которые организует самостоятельно. В частности, в прошлом году букмекер провел акции «Важен каждый», «Голевая передача» и «Номер добра» на футбольных и хоккейных матчах, сотрудничал с Российским Красным Крестом, оказывая помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе», помогал жителям регионов, которые затронули весенние паводки. Фирма также не оставляет без внимания спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями, выступая генеральным спонсором фестиваля адаптивного хоккея, проводя турниры по теннису на колясках и многие другие мероприятия. В этом году «Фонбет» станет титульным спонсором Кубка России по шахматам.

Фото: РИА «Новости»

Частая смена собственников «Фонбета»

Компания «Фонбет» стала одной из первых, кто легализовал свою деятельность после принятия закона об азартных играх в 2009 году. Но внутри организации регулярно происходили смены собственников. В 2013 году после возбуждения уголовного дела на неустановленных сотрудников букмекерской конторы и условного приговора бывшему генеральному директору Игорю Хохлову основатели фирмы потеряли свои доли. Новым собственником стал крупнейший франчайзи Максим Кирюхин. В 2017 году он перешел на пост председателя совета директоров, сократив долю в капитале компании до 8,6%. Остальные акции распределили между четырьмя новыми совладельцами, в числе которых был кипрский офшор.

Интересно Самая быстрая смена собственника произошла в 2022 году. Единственным владельцем «Фонбета» стала компания «Пин-Ап.ру», ею руководил Сергей Анохин. Самая быстрая смена собственника произошла в 2022 году. Единственным владельцем «Фонбета» стала компания «Пин-Ап.ру», ею руководил Сергей Анохин.

Буквально через месяц головную компанию, а с ней и букмекера передали новому собственнику — АО «Клир центр». Таким образом реальные владельцы «Фонбета» скрылись за непубличными компаниями. По всей видимости, после этого произошла еще одна сделка и до последнего момента «Фонбет» принадлежал ООО «Фонкор» под руководством того же Анохина. В 2020 году «Фонбет» попал в скандал после включения в список системообразующих компаний по числу работников и объему уплаченных налогов. Во время пандемии компании из реестра получали финансовую поддержку из федерального бюджета. Узнав, что государственные деньги получают букмекеры, Генеральная прокуратура потребовала от Минэкономразвития разобраться в ситуации. После скандала «Фонбет» из реестра убрали.

Кто такой Сергей Анохин

Уроженец Королева Сергей Анохин — известный спортсмен и предприниматель. Он успешно выступал за команду по пляжному футболу московского клуба «Строгино», которая стала чемпионом России. После завершения спортивной карьеры Анохин занимался продюсерской деятельностью, и под его руководством вышли фильмы «Марш бросок» и «Жаркий ноябрь». В российский футбол он вернулся в 2015 году, когда президентом РФС стал Виталий Мутко. Анохин занимал пост вице-президента, входил в исполком организации, возглавлял Федерацию футбола Москвы и комитет РФС по пляжному футболу. РФС Анохин покинул в апреле 2022 года, сделав выбор в пользу поста генерального директора «Фонбета».