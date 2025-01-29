Бывшего вице-президента РФС задержали за взятку

Генерального директора букмекерской компании «Фонбет» и бывшего вице-президента Российского футбольного союза Сергея Анохина задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, Анохин передал взятку в 50 миллионов рублей некоему сотруднику силовых структур. Последнего тоже задержали.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали депутата городского совета Троицка в Челябинской области, заподозрив в получении крупной взятки. По данным следствия, с 2020 года чиновник получил от индивидуального предпринимателя не меньше 160 тысяч рублей за заключение договоров аренды нежилого помещения. У депутата по местам работы и жительства провели обыски.