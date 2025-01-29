Новым генеральным директором «Фонбета» стал Константин Линев

Вскоре после публикации информации о задержании Сергея Анохина «Фонбет» объявил имя нового исполняющего обязанности генерального директора. Им стал Константин Линев, сообщила пресс-служба букмекерской компании.

Линев стоял у истоков создания отрасли букмекерства. До новой должности он долгое время занимал позиции исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам.

«Мы своим примером будем и дальше стимулировать букмекерские компании России многократно повышать уровни социальной ответственности бизнеса и поддержки развития массового спорта», — прокомментировал Линев свое назначение.

В «Фонбете» подчеркнули, что Анохин покинул пост генерального директора в январе, желая заняться реализацией собственных бизнес-идей.

Однако до недавнего времени Сергей по документам оставался главой ООО «Фонкор» (юридическое лицо компании — прим. ред.).

Анохина задержали по уголовному делу о даче взятки. По предварительной информации, он передал 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.