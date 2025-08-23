«Если выживет, то останется без рук или ног». Петербурженка из ревности устроила жестокую расправу над любовницей мужа
В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 38-летней Анны (имя изменено). У нее сильные ожоги, а сама женщина — в искусственной коме. Прогноз неутешительный: медики говорят, что, даже если она выживет, ее жизнь уже никогда не будет прежней.
Жестокая расправа
Вечером 5 августа Анна подвезла домой коллегу Ивана. Когда он вышел из машины, дверь внезапно открылась, и на сиденье села его беременная жена. Все, что случилось дальше, можно назвать настоящим кошмаром. У непрошеной гостьи с собой была канистра бензина. Одно мгновение — и со стороны водительского кресла все полыхало.
Пожарных вызвали случайные прохожие. Сначала подумали, что в иномарке замкнула проводка. Но когда они узнали правду, их шокировала жестокость расправы.
Позже следователи узнают, что Иван был не только коллегой Анны, но и ее любовником. Она недавно развелась с мужем, и, похоже, причиной стала связь с Иваном.
При этом мужчину совершенно не смущало, что его жена была на позднем сроке беременности. Их роман был очевиден для всех. Анна не стеснялась подвозить любовника до дома, сообщил сайт kp.ru.
Марина подозревала супруга в изменах и боялась, что его уведут из семьи. Женщина сейчас беременна и в декретном отпуске, кроме того, у них уже есть маленький ребенок. Поэтому решила избавиться от любовницы.
источник kp.ru
Анна оказалась в реанимации с ожогами, покрывающими 80% ее тела. Сильно пострадали голова, туловище, спина, руки, ноги и промежности. То, что она выжила, — настоящее чудо.
«Если Аня выживет, то останется инвалидом. Возможно, будет без пальцев рук или ног. У нее сожжены полностью некоторые части тела. Я очень надеюсь, что она продолжает бороться где-то там, внутри себя, понимая, что здесь ее ждет дочка», — рассказала ее младшая сестра.
Как сообщил один очевидец 360.ru, в день происшествия из-за огня пострадали и другие люди.
«Довел до отчаяния и преступления». Иван хотел подружить жену и любовницу
Беременную Марину арестовали. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью», ей грозит до 20 лет тюрьмы. Однако суд отправил ее под домашний арест, учитывая скорые роды.
На допросе женщина призналась, что совершила преступление под влиянием эмоций из-за ревности. Но это не спасет ее от наказания в будущем.
«Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Р. меру пресечения в виде домашнего ареста по 06.10.2025», — сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Иван — единственный, кто не пострадал в этой истории. Родственники и друзья Анны настроены к нему враждебно. Они считают, что он должен ответить за случившееся, ведь все произошло из-за него.
Больше года назад Аня отдалилась от нас. Новый мужчина категорически запретил ей общаться и видеться с нами. При этом сам — женатый, еще и разрушил другой брак. Куда он лез?
подруги Анны
Сестра Анны утверждает, что подобное происходило и с остальными членами семьи. Иван, по ее словам, настраивал свою любовницу против всех, кто ее любил. Параллельно он пытался сблизить ее со своей женой, словно хотел создать свой маленький гарем.
«Зачем он постепенно, целыми месяцами пытался сдружить Аню с Мариной? Конечно, его жена была в шоке от такого абсурдного поведения. Понятно, что он довел ее до отчаяния и преступления», — отметила сестра Анны.
Иван связывался с семьей пострадавшей женщины, приносил извинения и отправлял деньги матери Анны. Однако никто не хочет его видеть и слышать. Родственники надеются, что удастся привлечь к ответственности истинного, как они считают, виновника происшествия.