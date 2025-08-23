«Если выживет, то останется без рук или ног». Петербурженка из ревности устроила жестокую расправу над любовницей мужа

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 38-летней Анны (имя изменено). У нее сильные ожоги, а сама женщина — в искусственной коме. Прогноз неутешительный: медики говорят, что, даже если она выживет, ее жизнь уже никогда не будет прежней.

Жестокая расправа

Вечером 5 августа Анна подвезла домой коллегу Ивана. Когда он вышел из машины, дверь внезапно открылась, и на сиденье села его беременная жена. Все, что случилось дальше, можно назвать настоящим кошмаром. У непрошеной гостьи с собой была канистра бензина. Одно мгновение — и со стороны водительского кресла все полыхало.

Пожарных вызвали случайные прохожие. Сначала подумали, что в иномарке замкнула проводка. Но когда они узнали правду, их шокировала жестокость расправы.

Позже следователи узнают, что Иван был не только коллегой Анны, но и ее любовником. Она недавно развелась с мужем, и, похоже, причиной стала связь с Иваном.

При этом мужчину совершенно не смущало, что его жена была на позднем сроке беременности. Их роман был очевиден для всех. Анна не стеснялась подвозить любовника до дома, сообщил сайт kp.ru.